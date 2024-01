Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo del Cairo: presenti Paolo Monna e Massimo Spinella

L’Italia del tiro a segno è pronta a ripartire: la Nazionale azzurra vuole vivere un 2024 ricco di soddisfazioni con la speranza di aumentare il proprio contingente olimpico ed arrivare ai Giochi di Parigi con chance di medaglia. Per farlo, il primo step è quello di partecipare in massa, con ben 18 atleti, alla tappa d’apertura della Coppa del Mondo 2024, che si terrà al Cairo dal 26 al 31 gennaio.

Saranno 8 gli interpreti della carabina 5 uomini e 3 donne, fra cui Sofia Ceccarello, e 10 della pistola, 6 uomini e 4 donne, fra i quali Paolo Monna, Federico Nilo Maldini e Massimo Spinella, quest’ultimo specialista nell’automatica da 25 metri. In palio punti pesanti per il ranking olimpico. Di seguito l’elenco completo con tutti i convocati per l’evento che si terra nel poligono egiziano.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Carabina

Maschile

Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci

Femminile

Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani

Pistola

Maschile

Paolo Monna, Luca Tesconi, Federico Nilo Maldini, Riccardo Mazzetti (automatica), Andrea Morassut (automatica), Massimo Spinella (automatica)

Femminile

Sara Costantino, Maria Varricchio, Chiara Giancamilli, Margherita Brigida Veccaro

Foto: ISSF