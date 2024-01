Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2024: nella pistola sportiva da 25 metri si impone Doreen Vennekamp

Prosegue la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno: al Cairo, in Egitto, spazio alla pistola sportiva da 25 metri femminile, specialità che vede la vittoria della teutonica Doreen Vennekamp davanti all’ellenica Anna Korakaki ed alla magiara Veronika Major. Si fermano nelle qualificazioni le azzurre, tra le quali la migliore è Chiara Giancamilli, 25ma.

Nella finale a otto la spunta nell’ultima serie la teutonica Doreen Vennekamp, che supera l’ellenica Anna Korakaki per 39-37. Terza posizione per la magiara Veronika Major, fuori a 5 colpi dal termine con 33/45, mentre resta ai piedi del podio la francese Camille Jedrzejewski, quarta con 27/40.

Quinta posizione per l’indiana Simranpreet Kaur Brar a quota 23/35, che in precedenza aveva eliminato allo shoot off la bulgara Miroslava Mincheva, sesta con 19/30. Settimo posto per la transalpina Heloise Fourre con 13/25, ottava piazza per Tien Chia Chen (Cina Taipei) con 9/20.

Nelle qualificazioni terminano nelle retrovie le quattro azzurre al via: 25ma Chiara Giancamilli con 576-12x, 28ma Margherita Brigida Veccaro con 575-14x, 43ma Sara Costantino, in gara solo per il ranking, con 559-14x, 45ma Maria Varricchio con 559-11x.

Foto: ISSF