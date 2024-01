Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2024: Lorenzo Bacci sesto nella carabina tre posizioni. Successo di Jiri Privratsky

La prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, andata in scena al Cairo, in Egitto, si conclude con la finale della carabina libera tre posizioni da 50 metri maschile, vinta dal ceco Jiri Privratsky, nella quale si classifica sesto Lorenzo Bacci, unico italiano ad accedere in finale. Fuori nelle qualificazioni Edoardo Bonazzi, 9°, Riccardo Armiraglio, 13°, Simon Weithaler, 22°, e Danilo Dennis Sollazzo, 52°.

Nell’atto conclusivo il successo, all’ultimo colpo, va al ceco Jiri Privratsky, che si impone con il punteggio di 462.9, davanti al transalpino Romain Aufrere, secondo con 460.5 (condannato dal 7.9 ottenuto con l’ultimo tiro). Completa il podio l’indiano Akhil Sheoran, terzo con 451.8, infine è quarto l’ucraino Oleh Tsarkov con 439.9.

Quinta piazza per il britannico Dean Bale a quota 428.4, mentre si classifica sesto l’unico azzurro ad entrare in finale, Lorenzo Bacci, eliminato con 415.8. L’azzurro in precedenza aveva eliminato allo shoot off lo svedese Victor Lindgren, settimo a quota 405.9, infine aveva chiuso all’ottavo ed ultimo posto in finale il kazako Konstantin Malinovskiy con 405.7.

Nelle qualificazioni, con 62 atleti al via, si erano fermati gli altri italiani in gara, protagonisti di una buona prestazione corale: nono, e primo dei non ammessi in finale, Edoardo Bonazzi con 586-33x, 13° Riccardo Armiraglio, in gara solo per il ranking, a quota 585-33x, 22° Simon Weithaler con 583-32x, 52° Danilo Dennis Sollazzo, anch’egli in gara solo per il ranking, a quota .568-22x.

Foto: UITS