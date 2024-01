Tiro a segno, Coppa del Mondo: Seonaid McIntosh vince nella carabina tre posizioni a Il Cairo, 13ma Barbara Gambaro

Ultima giornata di gare a Il Cairo, in Egitto, per la prima tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno: nella carabina sportiva tre posizioni da 50 metri femminile si impone la britannica Seonaid McIntosh, che precede le elvetiche Chiara Leone ed Emely Jaeggi. Vengono eliminate nelle qualificazioni le tre azzurre in gara: la migliore è Barbara Gambaro, 13ma, più indietro Sofia Ceccarello, 37ma, e Martina Ziviani, 64ma.

Nella finale a otto la vittoria va alla britannica Seonaid McIntosh, che domina la gara con 469.3, mentre la seconda piazza è dell’elvetica Chiara Leone a quota 464.5. Viene eliminata in terza posizione, ad un colpo dal termine, l’altra svizzera Emely Jaeggi con 453.2. Resta ai piedi del podio la norvegese Jenny Stene, quarta a quota 441.9.

Seguono le due tedesche giunte in finale, con Lisa Mueller quinta con 430.2 ed Anna Janssen sesta a quota 417.4. Le due atlete ad essere eliminate dopo 40 colpi sono la sudcoreana Kim Jehee, settima con 408.3, e l’altra elvetica Nina Christen, ottava a quota 403.4.

Dopo aver superato il turno eliminatorio previsto ieri, che aveva ridotto le tiratrici da 73 a 64, escono di scena nelle qualificazioni le tre azzurre in gara: si classifica 13ma Barbara Gambaro con 586-28x, mentre chiude 37ma Sofia Ceccarello a quota 581-23x, infine termina 64ma Martina Ziviani con 566-15x.

