Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2024: 7° posto per Ceccarello/Sollazzo nella carabina mista

Si apre la seconda giornata della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno al Cairo, in Egitto: nella carabina 10 metri a coppie miste la vittoria va alla Gran Bretagna, davanti ad India 2 e Germania 1, mentre in casa Italia si registrano il 7° posto di Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo e la 15ma piazza di Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi.

Nella finale per il primo posto la Gran Bretagna di Seonaid McIntosh e Dean Bale regola India 2 di Sonam Uttam Maskar ed Arjun Babuta per 16-14, mentre nella finale per il terzo posto Germania 1 di Anna Janssen e Maximilian Ulbrich piega Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg per 17-15.

Nelle qualificazioni vengono eliminate le due coppie azzurre al via: settimo posto per Italia 1 di Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo con 629.4, quindicesima piazza per Italia 2 di Barbara Gambaro ed Edoardo Bonazzi a quota 627.9.

