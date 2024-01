Tennistavolo, WTT Finals Men Doha 2023: avanzano ai quarti del singolare cinque cinesi

Va in archivio la prima giornata delle WTT Finals Men 2023 di tennistavolo, scattate a Doha, in Qatar: disputati gli ottavi di finale di singolare, mentre domani si giocheranno i quarti sia di singolare (specialità olimpica) che di doppio (specialità non olimpica).

Nella parte alta del tabellone il cinese Fan Zhendong rischia ma piega lo sloveno Darko Jorgic per 3-2 ed affronterà il nigeriano Quadri Aruna, il quale rimonta dallo 0-2 e batte il brasiliano Hugo Calderano per 3-2, mentre sarà derby cinese tra Ma Long, che liquida il sudcoreano Jang Woojin per 3-0, e Lin Gaoyuan, che elimina lo svedese Anton Kallberg per 3-1.

Nella parte bassa del main draw il tedesco Dang Qiu si fa riacciuffare dal 2-0 sul 2-2, ma poi supera il cinese Lin Shidong per 3-2, e sfiderà l’altro cinese Liang Jingkun, che regola l’atleta di Cina Taipei Lin Yun-Ju per 3-1, infine il nipponico Tomokazu Harimoto rimonta dall’1-2 e piega il tedesco Dimitrij Ovtcharov per 3-2, e si scontrerà col cinese Wang Chuqin, che supera il transalpino Felix Lebrun per 3-1.

OTTAVI DI FINALE SINGOLARE WTT FINALS MEN DOHA 2023

Fan Zhendong (Cina) – Darko Jorgic (Slovenia) 3-2 (-7, 7, 7, -17, 8)

Quadri Aruna (Nigeria) – Hugo Calderano (Brasile) 3-2 (-7, -2, 9, 10, 10)

Ma Long (Cina) – Jang Woojin (Corea del Sud) 3-0 (10, 8, 7)

Anton Kallberg (Svezia) – Lin Gaoyuan (Cina) 1-3 (-12, -7, 8, -10)

Lin Shidong (Cina) – Dang Qiu (Germania) 2-3 (-9, -8, 7, 2, -8)

Lin Yun-Ju (Cina Taipei) – Liang Jingkun (Cina) 1-3 (-6, -15, 3, -5)

Tomokazu Harimoto (Giappone) – Dimitrij Ovtcharov (Germania) 3-2 (-8, 8, -5, 4, 7)

Felix Lebrun (Francia) – Wang Chuqin (Cina) 1-3 (-6, 9, -6, -8)

Foto: LaPresse

