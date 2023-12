Tennistavolo, Sun Yingsha vince le WTT Finals sia in singolare che in doppio con Wang Manyu

Cala il sipario a Nagoya, in Giappone, sulle WTT Finals Women 2023 di tennistavolo, manifestazione femminile di fine stagione con un montepremi di 340mila dollari americani: a prendersi la scena è la cinese Sun Yingsha, che trionfa sia in singolare che in doppio con la connazionale Wang Manyu.

Nell’ultimo atto di singolare la cinese Sun Yingsha regola la connazionale Wang Yidi per 4-2 (12-10, 11-6, 8-11, 11-5, 6-11, 11-7) in 58 minuti di gioco. Sun vince il primo game ai vantaggi, poi scappa sul 2-0 e rintuzza i tentativi di rientro di Wang, portando a casa senza troppi patemi il secondo, il quarto ed il sesto parziale.

Nella finale di doppio le cinesi Wang Manyu e Sun Yingsha regolano le padrone di casa nipponiche Miyuu Kihara e Miyu Nagasaki per 3-1 (12-10, 8-11, 11-4, 12-10) in 44 minuti di gioco. Match più equilibrato di quanto non dica il punteggio finale, con le cinesi ciniche nel portare a casa i punti decisivi ai vantaggi sia nel primo che nel quarto game.

WTT FINALS WOMEN 2023 TENNISTAVOLO

Finale singolare

Sun Yingsha (Cina) b. Wang Yidi (Cina) 4-2 (12-10, 11-6, 8-11, 11-5, 6-11, 11-7)

Finale doppio

Wang Manyu / Sun Yingsha (Cina) b. Miyuu Kihara / Miyu Nagasaki (Giappone) 3-1 (12-10, 8-11, 11-4, 12-10)

Foto: LaPresse