Sport in tv oggi (martedì 9 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 9 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanto tennis con le qualificazioni degli Australian Open 2024 a tenere banco. Ben 12 gli azzurri in campo in cerca del successo per approdare al prossimo turno nel percorso che porterà al pass per il main draw. Di scena anche i tornei ATP e WTA della settimana ad Adelaide con Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego tra i protagonisti e a Hobart con Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

In evidenza l’impegno fondamentale del Setterosa negli Europei di pallanuoto femminile a Eindhoven. La compagine guidata da Carlo Silipo affronterà nei quarti di finale l’Ungheria e sarà una sfida da vincere per continuare nel percorso continentale e nella ricorsa alla qualificazione olimpica. In primo piano anche le competizioni per club di volley e basket, con Civitanova e Virtus Bologna impegnate.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 9 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 9 gennaio

00.00 Tennis, Qualificazioni Australian Open 2024: primo turno tabellone maschile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

(Gigante vs Sweeny 1° match e inizio dalle 00.00 italiane; Nardi vs Maestrelli 1° match e inizio dalle 00.00 italiane; Travaglia vs Goffin 2° match e inizio programma dalle 00.00 italiane; Zeppieri vs Cuevas 2° match e inizio programma dalle 00.00 italiane; Bonadio vs Marinkov 3° match e inizio programma dalle 00.00 italiane; Darderi vs Nava 3° match e inizio programma dalle 00.00 italiane; Bellucci vs Kovalik 3° match e inizio programma dalle 00.00 italiane; Vavassori vs Virtanen 3° match e inizio programma dalle 00.00 italiane; Brancaccio vs de Jong 5° match e inizio programma dalle 00.00 italiane; Napolitano vs Albot 5° match e inizio programma dalle 00.00 italiane)

00.00 Tennis, Qualificazioni Australian Open 2024: primo turno tabellone femminile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

(Stefanini vs Pattinama Kerkhove 2° match e inizio programma dalle 00.00 italiane)

00.00 Tennis, ATP250 Auckland: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 253, in streaming su SkyGo e su NOW.

00.30 Tennis, ATP250 Adelaide: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252, in streaming su SkyGo e su NOW.

(Arnaldi vs Zapata Miralles 1° match e inizio programma dalle 00.30; Sonego vs Hanfmann 3° match e non prima delle 05.00 italiane)

00.30 Tennis, WTA500 Adelaide: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252, in streaming su SkyGo e su NOW.

01.00 Tennis, WTA250 Hobart: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 254, in streaming su SkyGo e su NOW.

(Trevisan vs Tomova 1° match e inizio programma dalle 01.00 italiane; Cocciaretto vs Putintseva 2° match e inizio programma dalle 01.00 italiane)

02.00 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Utah Jazz – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.30 Basket, NBA: L.A. Clippers-Phoenix Suns – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.15 Dakar, quarta tappa – Nessuna copertura tv/streaming in diretta (sintesi su Eurosport2 HD alle 21.00)

09.00 Pallanuoto femminile, Europei: Slovacchia-Bulgaria – Diretta streaming su Eurovision Sport.

10.30 Pallanuoto femminile, Europei: Turchia-Romania – Diretta streaming su Eurovision Sport.

12.00 Pallanuoto femminile, Europei: Serbia-Germania – Diretta streaming su Eurovision Sport.

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera): prima prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.30 Pallanuoto femminile, Europei: Israele-Repubblica Ceca – Diretta streaming su Eurovision Sport.

13.45 Snooker, The Masters: primo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Pallanuoto femminile, Europei: Spagna-Croazia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

17.00 Volley, Champions League: Arcada Galati-Lube Cucine Civitanova – Diretta streaming su DAZN, Euro Volley Tv.

17.00 Pallanuoto, Europei: Germania-Israele – Diretta streaming su Eurovision Sport.

17.30 Pallanuoto femminile, Europei: Olanda-Gran Bretagna – Diretta streaming su Eurovision Sport.

17.45 Pallanuoto, Europei: Slovacchia-Romania – Diretta streaming su Eurovision Sport.

18.00 Basket, Champions League: Galatasaray-Tortina – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves-Cedevita Olimpija – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Eurocup: Hapoel Tel Aviv-London Lions – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Partizan – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

18.30 Volley, Challenge Cup: Levski Sofia-Monza – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco-Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Pallanuoto, Europei: Serbia-Malta – Diretta streaming su Eurovision Sport.

19.00 Pallanuoto femminile, Europei: Grecia-Francia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Novara-Voluntari – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.00 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos-Anadolu Efers – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Pallanuoto, Europei: Paesi Bassi-Slovenia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

20.30 Pallanuoto femminile, Europei: Italia-Ungheria – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Basket, Eurolega: Lyon Villeurbanne-Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Alba Berlino – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (203); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Fiorentina-Bologna – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Play, Sportmediaset.it.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Sprint2u con Federico Guglielmi: specialista 100 e 200 metri. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 TennisMania con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

19:40 Basket2u con Maria Miccoli (Ragusa). Conduce: Federico Rossini su sport2u.tv

21:00 Waterpolo Preview Speciale Europei Croatia 2024 ed Eindhoven 2024. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

Foto: Andrea Masini/DBM

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...