LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve una vittoria contro Procida e Spagnolo

Alba Berlino-Olimpia Milano (andata) – Olimpia Milano-Bayern Monaco

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 20° turno di Eurolega 2023-2024 che coinvolge l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Al Mediolanum Forum arriva l’Alba Berlino, al momento in ultima posizione con 3 vittorie e 16 sconfitte.

Uno dei tre successi stagionali, però, è arrivato proprio contro la squadra di Ettore Messina: 85-82 alla Mercedes-Benz Arena. Allora, in quel 26 ottobre in cui le modalità del ko milanese stupirono, il grande protagonista fu Johannes Thiemann con 22 punti. Rispetto ad allora diversi i cambiamenti, anche perché nel frattempo l’infermeria si è riempita da ambo le parti.

All’Alba, infatti, mancherà sicuramente Marcus Eriksson, mentre rimangono incerte le posizioni di Louis Olinde, Kresimir Nikic e Ziga Samar. Quanto a Milano, la storia è nota: out Shavon Shields, Billy Baron, Maodo Lo (niente gara dell’ex) e Nikola Mirotic. Altra serata di confronti con aria di derby per Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, con il primo che sta tornando a carburare dopo alcuni problemi fisici e il secondo che, invece, sta tendendo a distribuire dell’ottimo basket.

Così si è espresso Ettore Messina dalle pagine del sito societario in vista di questa sera: “Sappiamo bene quale sia la pericolosità dell’Alba Berlino a rimbalzo d’attacco e soprattutto quando può giocare in campo aperto e usare il suo gioco in transizione. Per noi però si tratta di una partita senza dubbio fondamentale per tentare di rafforzare il nostro cammino in EuroLeague“.

La palla a due di Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Alba Berlino verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

