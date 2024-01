Australian Open 2024, Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori approdano al turno decisivo delle qualificazioni. Eliminati Nardi e Bellucci

Prime indicazioni sono arrivate dalla notte nostrana dalle qualificazioni agli Australian Open 2024. Tanta Italia nelle tabellone maschile e alterne fortune per i giocatori del Bel Paese. Di scena Giulio Zeppieri, Andrea Vavassori, Luca Nardi e Mattia Bellucci. Missione compiuta e qualificazione al turno decisivo delle “quali” per i primi due citati.

Zeppieri (n.134 del ranking) ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2 il bosniaco Damir Dzumhur (n.160 ATP). Un’ottima prestazione del mancino tricolore che in 66′ ha fatto calare il sipario. Nel prossimo round affronterà lo svizzero Alexander Ritschard (n.198 del mondo), a segno per 6-7 (3) 6-3 6-2 contro il francese Jules Marie (n.224 del ranking).

Missione compiuta anche per Vavassori (n.155 ATP), brillante contro il belga Kimmer Coppejans (n.183 del ranking). 6-1 6-3 lo score favorevole al piemontese che ha condotto le danze con estrema autorevolezza. Sul suo cammino ci sarà l’ungherese Mate Valkusz (n.214 del mondo), a segno per 2-6 6-4 6-2 contro l’argentino Francisco Comesana (n.123 del ranking).

Niente da fare per Nardi e Bellucci. Prestazione deludente del pesarese (n.129 del ranking) al cospetto del padrone di casa, Dane Sweeny (n.257 ATP). Dopo aver sprecato in due circostanze un break di vantaggio nel primo set, perso al tie-break 7-6 (2), il tennista nostrano è stato piegato 6-2 nel secondo parziale. Ko anche il giocatore lombardo (n.180 del ranking) al cospetto dello statunitense Emilio Nava (n.147 del mondo) per 6-4 6-3. Mai veramente in partita il mancino tricolore, al cospetto di un giocatore che ha saputo sfruttare al meglio le sue qualità da colpitore. Ricordiamo che Nava fu finalista agli Australian Open junior nel 2019, venendo sconfitto da Lorenzo Musetti.

