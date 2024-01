Snowboard, Coppa del Mondo Laax 2024: nello slopestyle Ian Matteoli approda alle semifinali

A Laax, in Svizzera, per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard park & pipe si sono disputate le qualificazioni dello slopestyle maschile e femminile con quattro azzurri impegnati: Ian Matteoli approda alle semifinali, mentre vengono eliminati Alberto Maffei e Matilde Pizzutto, infine non parte Marilù Poluzzi.

Nelle qualificazioni maschili, con 24 pass a disposizione per il penultimo atto, Ian Matteoli supera il turno e va alle semifinali con il quinto posto nella seconda serie con il punteggio di 78.95, mentre non ce la fa nella prima heat Alberto Maffei, 18° con lo score di 53.35, che gli vale il 38° posto assoluto.

Nelle qualificazioni femminili le otto finaliste sono la tedesca Annika Morgan con 77.53, l’australiana Tess Coady con 73.26, la belga Evy Poppe con 72.43, la nipponica Kokomo Murase con 72.35, la britannica Mia Brookes con 71.48, la statunitense Julia Marino con 71.23, l’austriaca Anna Gasser con 63.58 e la canadese Laurie Blouin con 63.25. Non rientra tra le finaliste Matilde Pizzutto, 21ma con 35.15, mentre non prende parte alle qualificazioni Marilù Poluzzi.

Foto: FISI / Pentaphoto

