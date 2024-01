Slittino, Italia terza nel team relay di Igls! L’Austria vince in casa davanti alla Germania

L’Austria si è aggiudicata il team relay di Igls-Innsbruck valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. Sul budello di casa Madeleine Egle, Steu/Kindl, Jonas Mueller e Egle/Kipp non hanno lasciato scampo agli avversari, con quattro discese di ottimo livello.

L’Austria ha chiuso con il tempo complessivo di 2:52.190 con 186 millesimi di vantaggio sulla Germania (Julia Taubitz, Wendl/Arlt, Max Langenhan e Degenhardt/Rosenthal), quindi ottimo terzo posto per l’Italia (Verena Hofer, Rieder/Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Voetter/Oberhofer) che si ferma a 461 millesimi dalla vetta.

Quarta posizione per gli Stati Uniti (Ashley Farquharson, Kellogg/Ike, Jonathan Eric Gustafson, Forgan/Kirkby) con un distacco di 648 millesimi, quinta per la Lettonia (Elina Ieva Vitola, Bots/Plume, Kristers Aparjods, Robezniece/Bogdanova) a 1.095, sesta per l’Ucraina (Yulianna Tunytska, Hoi/Kachmar, Andriy Mandziy, Stetskiv/Mokh) a 3.299.

Settima la Romania (Ioana-Corina Buzatoiu, Handaric/Motzca, Valentin Cretu, Stramaturaru/Manolescu) a 3.848, mentre non va oltre l’ottava posizione la Polonia (Klaudia Domaradzka, Chmielewski/Kowalewski, Mateusz Sochowicz, Domowicz/Pikwowska) a 4.033.

In classifica generale comanda la Germania con 285 punti contro i 270 dell’Austria ed i 200 degli Stati Uniti. Sesta l’Itala con 130 punti, preceduta anche da Polonia (148) e Ucraina (147).

Foto: LaPresse

