Sci alpino, le convocate azzurre per Kronplatz: Brignone per il pettorale rosso

Altro appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 al femminile: dopo le gare veloci di Cortina d’Ampezzo sull’Olympia delle Tofane dell’ultimo fine settimana, si rimane in Italia per il classico gigante di Kronplatz, l’ottava prova tra le porte larghe della stagione.

Sarà una gara particolarmente importante per il pettorale rosso per Federica Brignone che occupa la seconda posizione nella classifica di specialità a soli 25 punti da Lara Gut-Behrami che è in testa.

Sono nove le italiane iscritte a questo gigante. Sulla pista Erta si esibiranno martedì 30 gennaio Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Asja Zenere. Prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30.

Foto: Lapresse