Sci alpino, la classifica degli italiani più vincenti in Coppa del Mondo: Goggia e Brignone minacciano Tomba... se sommate!

All’alba dell’anno solare 2024, le vittorie italiane nella Coppa del Mondo di sci alpino sono 317. Di esse, 192 sono arrivate nel settore maschile, 124 dall’ambito femminile (dove recentemente Federica Brignone e Sofia Goggia si sorpassano e contro sorpassano nel ranking dell’azzurra più vincente di ogni tempo), 1 in un team event.

Sono 33 gli uomini impostisi in almeno un occasione, mentre le donne sono 21. La storia è cominciata il 3 marzo 1967, quando Giustina Demetz primeggiò ex aequo con la francese Marielle Goitschel nella discesa libera del Sestriere. La controparte dotata di cromosoma Y, seppur successivamente più blasonata, dovette invece attendere l’affermazione di Gustav Thöni nel gigante della Val d’Isere, datata 11 dicembre 1969.

Brignone, Goggia, e Thöni – citati in rigoroso ordine alfabetico – sono tutti nomi d’attualità. La valdostana e la lombarda hanno ormai raggiunto l’altoatesino e sono in predicato di sorpassarlo. Per entrambe resta però utopistico l’aggancio ad Alberto Tomba, che con i suoi 50 trionfi rimane inarrivabile. Chissà per quanto tempo.

COPPA DEL MONDO SCI DI ALPINO

I 10 ITALIANI PIU’ VINCENTI

50 – TOMBA Alberto (1987-1998)

24 – THÖNI Gustav (1969-1977)

24 – BRIGNONE Federica (2015 and counting)

23 – GOGGIA Sofia (2017 and counting)

22 – PARIS Dominik (2012 and counting)

16 – COMPAGNONI Deborah (1992-1998)

15 – KOSTNER Isolde (1994-2004)

13 – GHEDINA Kristian (1990-2001)

12 – GROS Piero (1972-1975)

11 – ROCCA Giorgio (2003-2006)

08 – PUTZER Karen (1999-2007)

Foto: La Presse

Leggi tutte le notizie di Check-in su OA Sport...