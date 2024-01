Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile ad Altenmarkt-Zauchensee: di Nicol Delago l’unico podio in discesa

Finalmente velocità! La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile ritrova protagoniste le donne jet, per un gennaio che annuncia assai interessante e intrigante. Questo fine settimana si torna dopo due anni ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria), per un programma che prevede due SuperG, uno dei quali recupera quello cancellato a Sankt Moritz, intervallati da una discesa libera.

Non si è gareggiato spessissimo nella storia nella località salisburghese, nonostante il pendio offra diversi spunti interessanti e abbia regalato in passato sempre gare molto emozionanti. Anche per questa poca assiduità i podi italiani non sono molti, tutti con la ricorrenza del numero due: due vittorie, due secondi e altrettanti terzi posti. Il Circo Bianco quest’anno torna a fare tappa ad Altenmarkt-Zauchensee dopo un anno di assenza, l’ultima volta in cui si è gareggiato a queste latitudini è stata infatti a gennaio 2022, nel luogo della prima caduta di Sofia Goggia in quella stagione del miracolo dell’argento olimpico.

La storia dei podi italiani ad Altenmarkt-Zauchensee inizia nel lontano 1980, quando precisamente il 18 dicembre fu terza in slalom Daniela Zini nella gara vinta dalla francese Perrine Pelen. Salto temporale enorme per entrare nel nuovo millennio ed arrivare all’11 dicembre 2004 per trovare il secondo piazzamento azzurro il top-3. La seconda posizione nel SuperG porta la firma di Lucia Recchia, che in quell’occasione si è fermata a 28 centesimi da quella che sarebbe stata la sua unica vittoria in Coppa del Mondo.

Ulteriore balzo in avanti nel tempo e arriviamo vicino ai giorni nostri, per la precisione nel 2020, quando la tappa austriaca si è spostata in calendario a gennaio. L’undici del primo mese dell’anno andò in scena una discesa libera, che ha visto seconda Nicol Delago, in quello che è l’unico podio italiano nella disciplina più veloce ad Altenmarkt-Zauchensee. Nicol si trovò stretta in un sandwich di svizzere, con Corinne Suter prima e Michelle Gisin terza. Il giorno dopo è stato il turno di una combinata alpina, specialità ormai praticamente compiante, e per l’Italia fu festa grande. Vittoria per Federica Brignone e terzo posto per Marta Bassino, con in mezzo a loro l’elvetica Wendy Holdener,

La seconda vittoria italiana in questa località porta la firma di Brignone, vincitrice il 16 gennaio di due anni fa del superG davanti a Corinne Suter e Ariane Readler. Ad Altenmarkt-Zauchensee quindi Sofia Goggia non è ancora salita sul podio (era nettamente davanti due anni fa prima della caduta), un tabù da sfatare in un weekend in cui la bergamasca vuole fare faville. L’Italia sogna di rimpinguare il bottino su un pendio vario e che mette in luce le caratteristiche migliori delle velociste, con una partenza a strapiombo che lancia subito le sciatrici a velocità elevatissime. Sarà del weekend anche Mikaela Shiffrin, almeno per il primo superG, che vuole essere sicura di non incorrere in brutte sorprese più avanti in chiave generale.

