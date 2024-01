Sci alpino: i convocati dell’Italia per i Mondiali Juniores di Portes Du Soleil

Saranno sedici gli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali Juniores di sci alpino che si terranno dal 28 gennaio al 3 febbraio a Portes Du Soleil, in Alta Savoia. Una selezione equamente divisa tra uomini e donne con le scelte del direttore tecnico Paolo Deflorian.

La rassegna iridata comincerà il 28 gennaio con le prove della discesa libere. Le prime medaglie verranno assegnate il 30 proprio con le due discese, poi il giorno dopo spazio ai superG e alla combinata a squadre. Nei giorni successivi ci sarà il parallelo a squadre (1), slalom maschile e gigante femminile il 2; mentre slalom femminile e gigante maschile il 3.

Una squadra sicuramente ambiziosa quella azzurra, che vuole ben figurare nella rassegna iridata francese. Attenzione soprattutto al femminile con alcune ragazze già impegnate in Coppa del Mondo (come Beatrice Sola, Emilia Mondinelli e Ambra Pomarè) o alcune ragazze come Giorgia Collomb, reduce da grandi prestazioni alle Olimpiadi Giovanili.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI JUNIORES SCI ALPINO 2024

UOMINI – Fabio Allasina, Gregorio Bernardi, Andrea Bertoldini, Pietro Motterlini, Max Perathoner, Stefano Pizzato, Leonardo Rigamonti, Edoardo Saracco.

DONNE – Francesca Carolli, Giorgia Collomb, Carlotta De Leonardis, Matilde Lorenzi, Emilia Mondinelli, Ambra Pomarè, Beatrice Sola, Sara Thaler.

Foto: FISI/Pentaphoto