Sci alpino: da Cortina comincia la vera stagione della velocità. Attesa per Goggia, Brignone per il riscatto

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino è arrivata al proprio giro di boa, con una seconda parte di stagione che vedrà sicuramente nella velocità un filo conduttore molto importante. Sono in programma, infatti, ben sette discese libere e cinque superG. A dare il via a questo scorpacciata di gare veloci sarà la mitica Olympia delle Tofane di Cortina, la pista che tra due anni ospiterà anche i Giochi Olimpici del 2026.

Una seconda parte di stagione, dunque, che può certamente sorridere a Sofia Goggia. La bergamasca è sicuramente tra le protagoniste più attese in questi prossimi mesi. Il rapporto con l’Olympia delle Tofane è un po’ di amore e d’odio per Goggia: due vittorie in discesa negli ultimi due anni, ma anche due brutte cadute, soprattutto quella del 2022 che ha condizionato l’avvicinamento alle Olimpiadi di Pechino, con il successivo miracoloso recupero per essere in gara e vincere l’argento olimpico.

Goggia è la donna da battere nelle due discese in programma e soprattutto la bergamasca può consolidare il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Le principali avversarie arrivano dall’Austria con il terzetto formato da Cornelia Huetter, Stephanie Venier e Mirjam Puchner che preoccupa molto, ma anche le svizzere (Jasmine Flury, Lara Gut-Behrami e Corinne Suter) sono molto pericolose.

Il tutto senza dimenticare la slovena Ilka Stuhec, che ha un ottimo feeling con l’Olympia, ma anche le norvegesi Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhild Mowinckel possono assolutamente dire la loro per la vittoria. Nella prima prova si è messa in luce anche la francese Laura Gauche, capace di realizzare il miglior tempo.

Tra le fila azzurre, però, non c’è solo Goggia, ma ovviamente non può non essere citata Federica Brignone, che vuole riscattare le ultime settimane tra Altenmarkt e Jasna, con la valdostana che può dire la sua a Cortina. Attenzione anche a Nicol Delago, che si sbloccata con il podio in Austria e che punta a confermarsi.

A Cortina ci sarà anche Mikaela Shiffrin, con l’americana che può davvero rompere ogni pronostico sia nelle due discese sia in superG, specialità nella quale ha vinto nel 2019. In supergigante praticamente le favorite restano quasi le stesse sopra citate anche se cambiano completamente gli scenari di classifica.

Cornelia Huetter ha preso un bel margine di vantaggio dopo Altenmarkt e ha quasi cento punti di margine sulla prima inseguitrice, Lara Gut-Behrami. Dietro alla svizzera ci sono Federica Brignone e Sofia Goggia, entrambe vogliose di prendersi il successo e di riaprire completamente ogni discorso per la coppa di specialità. A questa lotta si iscrive assolutamente anche Kajsa Vickhoff Lie, con la gara di domenica che sarà davvero incertissima.

