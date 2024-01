Sci alpino, colpo doppio per Manuel Feller nello slalom di Adelboden. 7° Sala dopo aver sognato

L’Austria continua a dettare legge nello slalom maschile in questa stagione. Terzo successo austriaco consecutivo e secondo stagionale per Manuel Feller, che trionfa ad Adelboden e si prende anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Si tratta della quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo, questa volta arrivata in rimonta, recuperando dal quinto posto della prima manche e sfruttando anche la caduta del norvegese Alexander Steen Olsen, che era leader a metà gara.

Proprio come lo scorso anno il norvegese Atle Lie McGrath conclude al secondo posto ad Adelboden. Sicuramente ci saranno rimpianti per McGrath, visto che il successo è sfumato per soli due centesimi, ma con il norvegese che si era trovato avanti quasi di tre decimi al penultimo intermedio.

A completare la festa austriaca ci ha pensato Dominik Raschner, che centra il suo secondo podio della carriera in Coppa del Mondo dopo quello in parallelo a Lech nel 2021. L’austriaco completa una clamorosa rimonta nella seconda manche, recuperando ben tredici posizioni e concludendo alla fine al terzo posto a 23 centesimi dal connazionale.

Quarto posto per il tedesco Linus Strasser (+0.30), che ha preceduto lo svizzero Marc Rochat (+0.44) e il croato Samuel Kolega (+0.49), al suo miglior risultato della carriera. Tommaso Sala è settimo alla fine, dopo aver illuso nella prima manche in cui aveva chiuso terzo. L’azzurro ha commesso qualche errore soprattutto sul muro, chiudendo con 52 centesimi di ritardo da Feller. Un piazzamento comunque positivo per Sala, che ha dimostrato di aver messo alle spalle i problemi della prima parte di stagione dopo l’infortunio in Argentina.

Ottava posizione per lo svizzero Luca Aerni (+0.64), che ha preceduto il norvegese Timon Haugan (+0.69) ed il connazionale Daniel Yule (+0.86). Continua la stagione negativa di Henrik Kristoffersen, che non ha terminato la seconda manche. Per l’Italia vanno a punti anche Tobias Kastlunger (16°, +1.78) e Stefano Gross (27°, +3.20).

Manuel Feller si porta al comando della classifica di slalom con 245 punti e ha già un bel vantaggio rispetto agli inseguitori, che al momento sono il britannico Dave Ryding (120) e i norvegesi Timon Haugan (119) e Atle Lie McGrath (112). In quella generale Odermatt comanda sempre senza avversari con 736 punti contro i 320 di Aleksander Aamodt Kilde.

FOTO: FISI/Pentaphoto

