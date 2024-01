Sci alpino, brutta caduta per Isabella Wright a Cortina. Gara sospesa e sciatrice trasportata via con l’elicottero

Si apre subito nel peggiore dei modi la seconda discesa di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Dopo le cadute e gli infortuni di ieri, già in concomitanza con il pettorale numero 3 la prova odierna è stata fermata. La caduta, in questa occasione, è della statunitense Isabella Wright, che ha davvero spaventato tutto il parterre.

Nella stessa curva che ieri ha visto le cadute di Mikaela Shiffrin, Federica Brignone e molte altre, la ventiseienne nativa di American Fork, nello Utah, ha messo in scena una caduta anche peggiore di quelle viste ieri. La statunitense è arrivata a circa 120kmh sul salto che precedeva il curvone verso sinistra, affrontando il passaggio a velocità massima.

L’atterraggio, però, ha fatto subito capire come la linea di Wright fosse sbagliata e la stesse portando fuori dalla pista. La nativa dello Utah si è evidentemente presa paura della situazione e ha completamente perso il controllo dei suoi sci. Come se non bastasse, dopo un primo contatto con la neve, non ha avuto modo di decelerare e si è andata a schiantare pesantemente contro le reti di protezione.

Non solo, l’impatto è arrivato quasi frontalmente con gli sci ancora ai piedi, andando quindi a complicare ulteriormente l’impatto. La sciatrice classe 1996 è rimasta immobile al centro della pista e ha ricevuto subito i soccorsi. La sfortunata discesista è stata prontamente prelevata dall’elicottero, ma dando la sensazione di avere subito danni importanti. Dopo una pausa di oltre 20 minuti la gara ha potuto prendere nuovamente il via.

