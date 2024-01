Sci alpino, ansia per Monica Zanoner: terribile caduta in Coppa Europa – VIDEO

Nella seconda discesa libera femminile della Coppa Europa 2023-2024 di sci alpino in programma ad Orcieres Merlette 1850 – Region Sud, in Francia, è rimasta coinvolta in una brutta caduta l’azzurra Monica Zanoner.

L’italiana, scesa con il pettorale numero 1, dopo circa un minuto di gara, a causa di una spigolata, è caduta rovinosamente impattando sul manto nevoso mentre stava impostando una curva. Gli attacchi degli sci si sono subito aperti e così la caduta dell’azzurra è stata fermata soltanto dalle reti di protezione.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MONICA ZANONER

Intanto bruttissima caduta di Monica Zanoner in Discesa di Coppa Europa a Orcières pic.twitter.com/VJqylUjIeU — AndreaG (@ghiro78) January 24, 2024

Foto: FISI / Pentaphoto