Salto con gli sci, l’eccezionale famiglia Prevc. Quattro fratelli da podio in Coppa del Mondo, materia da guiness dei primati!

Nel salto con gli sci, la donna del momento è Nika Prevc, capace di vincere quattro delle ultime cinque gare di Coppa del Mondo e di prendere la testa della classifica generale. Il cognome è di quelli pesanti e sulla cresta dell’onda ormai da tre lustri. Dopotutto, la teenager slovena è solo l’ultimo “prodotto” di una famiglia eccezionale.

Nika, classe 2005, viene dopo Peter (1992), Cene (1996) e Domen (1999). Chi conosce la disciplina sa bene di chi stiamo parlando. Viceversa, al lettore “generalista”, basti sapere che Peter è il più grande saltatore sloveno di ogni tempo e, in passato, ha anche saputo dominare la scena. Cene ha raccolto un podio nel massimo circuito, mentre Domen è stato in grado di fregiarsi di svariate affermazioni singole.

Complimenti a papà Bozidar (o Dare, se si vuole usare il diminutivo) e mamma Julijana. Un mobiliere e una libraia dalla cui unione sono state generate ben quattro eccellenze sportive. Quante sono le famiglie che, nell’ambito degli sport olimpici invernali, possono dire lo stesso? Solo una, quella degli Skiing Cochrans nello sci alpino. In questo caso si parla di un’autentica dinastia, nella quale sono appunto compresi quattro fratelli da podio in Coppa del Mondo.

Marylin (nata nel febbraio 1950), Barbara (gennaio 1951) e Bob (dicembre 1951) hanno tutti vinto negli anni ’70. Linda (luglio 1953) non ce l’ha fatta, ma è comunque riuscita ad artigliare un piazzamento nelle prime tre posizioni. Se, invece, vogliamo allargare il campo a più di una disciplina, allora è doveroso citare una famiglia italiana e una finlandese. I fratelli Huber tra slittino e bob, nonché i fratelli Ylipulli fra salto con gli sci e combinata nordica.

“Peccato” che la quintogenita di casa Prevc abbia scelto di fare altro nella vita. Ema, oggi quindicenne, è l’unica a non aver mai sentito il richiamo del volo. Magari, avesse optato per percorrere la stessa strada, un domani avremmo potuto parlare della prima famiglia di sempre con cinque fratelli da podio in Coppa del Mondo! Tanto di cappello a Dare e Julijana, non solo per il DNA trasmesso ai figli, ma soprattutto per il fatto di non aver mai spinto nessuno a praticare il salto, lasciando che ognuno dei loro eredi scegliesse la propria via.

La sfida, a questo punto, è capire se Nika potrà difendere il pettorale giallo sino a marzo. Peter una Sfera di cristallo l’ha già portata a casa (quella del 2015-16), chissà se lei sarà in grado di emularlo. Ce la facesse, potremmo trovarci di fronte a qualcosa di inedito. Quali famiglie potrebbero vantarsi di avere un fratello e una sorella capaci di imporsi nelle classifiche generali di Coppa del Mondo, “coprendo” ambedue i sessi?

Foto: La Presse

