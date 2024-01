Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2024. Al maschile l’Italia non sale sul podio da 19 anni!

Gennaio è il mese delle “Classiche monumento” della Coppa del Mondo di biathlon. La prima è rappresentata dalla “bolgia” di Ruhpolding. Si resta in Germania, dunque, ma ci si trasferisce da una regione prettamente teutonica (Turingia) a una decisamente più gioviale, ovvero la Baviera.

Non per caso, questa è “La tappa”, con l’articolo determinativo, per chi volesse vivere appieno l’esperienza di seguire il massimo circuito in loco. L’affluenza di pubblico è la più alta in assoluto e gli spettatori arrivano da ogni parte d’Europa. La festa, a Ruapading (questo il vero nome del borgo in dialetto bavarese), è assicurata.

Si è detto “Classica monumento” perchè Ruhpolding in campo maschile ha ospitato 94 gare individuali di primo livello (24 venti km, 41 sprint, 17 inseguimenti, 12 mass start), 42 a squadre (di cui 39 staffette) e ben 4 edizioni dei Mondiali (1979, 1985, 1996, 2012). Peraltro, vi si fa tappa per la quarantaquattresima stagione differente su un massimo teorico di quarantasette.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 5 – SETTORE MASCHILE

Località: Ruhpolding (Germania)

Prima volta in calendario: gennaio 1978

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2023

Grandi eventi organizzati:

Mondiali 1979, 1985, 1996 e 2012

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Giovedì: Staffetta

Sabato: Sprint

Domenica: Inseguimento

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

FOURCADE Martin [FRA] – 12 vittorie

(2 IN, 4 SP, 3 PU, 3 MS) da marzo 2012 a gennaio 2020

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2019 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2019 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2020 (SP) – FOURCADE Martin [FRA]

2020 (PU) – FOURCADE Martin [FRA]

2022 (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2022 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2023 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2023 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

8 (7-0-1) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

6 (2-3-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

3 (1-1-1) – EDER Simon [AUT]

3 (1-1-1) – FAK Jakov [SLO]

3 (0-2-1) – BØ Tarjei [NOR]

3 (0-2-1) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

3 (0-1-2) – DOLL Benedikt [GER]

2 (0-0-2) – GARANICHEV Evgeniy [RUS]

2 (0-0-2) – SMOLSKI Anton [BLR]

1 (0-1-0) – LOGINOV Alexander [RUS]

1 (0-0-1) – KRCMAR Michal [CZE]

1 (0-0-1) – GUIGONNAT Antonin [FRA]

1 (0-0-1) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

75 (30-23-22) – NORVEGIA

70 (26-20-24) – GERMANIA [All-Inclusive]

45 (21-15-9) – FRANCIA

23 (2-10-11) – RUSSIA

14 (7-4-3) – URSS + CSI

13 (3-4-6) – ITALIA

10 (1-5-4) – AUSTRIA

10 (0-5-5) – REP.CECA [All-Inclusive]

8 (2-2-4) – BIELORUSSIA

7 (1-3-3) – SVEZIA

3 (0-2-1) – FINLANDIA

3 (1-1-1) – SLOVENIA

1 (0-0-1) – USA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

17 gennaio 1991 – CARRARA Pier Alberto (IN)

16 gennaio 1992 – ZINGERLE Andreas (IN)

15 gennaio 1994 – FAVRE Patrick (SP)

2° posto

28 gennaio 1988 – ZINGERLE Andreas (IN)

30 gennaio 1988 – PASSLER Johann (SP)

17 gennaio 1991 – ZINGERLE Andreas (IN)

19 gennaio 1991 – CARRARA Pier Alberto (SP)

3° posto

31 gennaio 1979 – WEISS Luigi (SP) {Mondiali}

16 febbraio 1985 – PASSLER Johann (SP) {Mondiali}

13 gennaio 1994 – ZINGERLE Andreas (SP)

28 gennaio 1995 – FAVRE Patrick (SP)

9 febbraio 1996 – CATTARINUSSI René (SP) {Mondiali}

15 gennaio 2005 – VUILLERMOZ René Laurent (SP)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 26

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 6° posto (SP gennaio 2019)

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 3

Ingressi nella top-ten: 1

Miglior risultato: 5° posto (IN gennaio 2023)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 38° posto (SP gennaio 2022)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer e Daniele Fauner.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2018 – NORVEGIA, Francia, Russia

2019 – NORVEGIA, Germania, Francia

2020 – FRANCIA, Norvegia, Austria

2022 – RUSSIA, Germania, Bielorussia

2023 – NORVEGIA, Germania, Francia

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

Vittorie

19 gennaio 1992 – (Carrara, Passler, Zitturi, Zingerle)

2° posto

16 gennaio 1994 – (Favre, Passler, Carrara, Passler, Leitgeb)

29 gennaio 1995 – (Cattarinussi, Pallhuber, Favre, Carrara)

3° posto

20 gennaio 1980 – (Tiraboschi, Darioli, Midali, Weiss)

Foto: La Presse

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...