Quando gareggia Letizia Paternoster agli Europei di ciclismo su pista: orari omnium, programma, tv, avversarie

Letizia Paternoster tornerà in scena agli Europei 2024 di ciclismo su pista nella giornata di venerdì 12 gennaio. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre, l’azzurra si cimenterà nell’Omnium al Velodromo di Apeldoorn (Paesi Bassi). La trentina cercherà di essere grande protagonista e proverà a inseguire una nuova medaglia. Ad aprire le danze sarà lo Scratch alle ore 13.42, poi la Tempo Race alle 16.12, l’Elimination Race alle 18.20 e la Corsa a Punti alle 19.48. La grande favorita della vigilia è la belga Lotte Kopecky.

Le altre avversarie sono l’austriaca Leila Gschwentner, l’olandese Marit Raaijmakers, la tedesca Lea Lin Teutenberg, la greca Argyro Milaki, la spagnola Eukene Larrarte Arteaga, la portoghese Maria Martins, la polacca Daria Pikulik, l’ucraina Tetiana Yashchenko, la danese Ellen Klinge, la britannica Neah Evans, la slovacca Alzbeta Bacikova, la svizzera Aline Seitz, la francese Valentine Fortin, la ceca Petra Sevcikova, la lituana Olivija Baleisyte, l’irlandese Lara Gillespie, la norvegese Anita Yvonne Stenberg.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di quando Letizia Paternoster gareggia agli Europei 2024 di ciclismo su pista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Rai ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA LETIZIA PATERNOSTER AGLI EUROPEI

Venerdì 12 gennaio

13.42 Scratch

16.12 Tempo Race

18.20 Elimination Race

19.48 Corsa a punti

COME VEDERE LETIZIA PATERNOSTER IN TV E STREAMING AGLI EUROPEI

Diretta tv: Eurosport 2 dalle ore 18.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 18.25, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.30, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le gare.

Foto: Lapresse

