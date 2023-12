Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo si prepara agli Europei dopo lo stop. Il video su Instagram

Sembra procedere bene la preparazione di Matteo Rizzo in vista dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio di figura, rassegna in programma a Kaunas (Lituania), in una finestra temporale inusuale rispetto alla norma. La competizione infatti si svolgerà molto presto, precisamente dall’8 al 14 gennaio.

L’azzurro, che ha dovuto rinunciare ai Campionati Italiani di Pinerolo per via di un problema all’anca, ha pubblicato nelle scorse ore un video su Instagram che lo ritrae impegnato sul ghiaccio del centro sportivo IceLab, mentre pennella un triplo axel preceduto da passi di transizione.

Tuttavia, come comunicato dal diretto interessato poco dopo aver annunciato il forfait agli Assoluti, il nativo di Roma dovrà sottoporsi a seguito della rassegna continentale a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema.

Malgrado non siano ancora state comunicate le convocazioni ufficiali, è certo che a partire alla volta di Kaunas saranno, oltre ovviamente a Rizzo, anche Nikolaj Memola e Gabriele Frangipani. Per i tre il podio è tutto fuorché impossibile da raggiungere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Rizzo (@matteorizzoo)

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Pattinaggio Artistico su OA Sport...