Mikaela Shiffrin dà forfait per Altenmarkt: occasione per Federica Brignone

Mikaela Shiffrin salterà la trasferta di Altenmarkt-Zauchensee, dove nel weekend del 12-14 gennaio andrà in scena una tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha comunicato che non prenderà parte all’evento in terra austriaca, a differenza di quanto deciso pochi giorni fa. La 28enne ha annunciato sui propri profili social che non ha pienamente recuperato dalla febbre e ha così preferito concentrarsi sul recupero della forma fisica e sul preparare i prossimi appuntamenti agonistici: “Mi dispiace saltare Zauchensee, era per me un grande obiettivo gareggiare ancora in quella località“.

Nel corso della sua sfavillante carriera Mikaela Shiffrin si è presentata soltanto una volta al cancelletto di partenza ad Altenmarkt: nel 2020 uscì nel superG della combinata vinta poi da Federica Brignone. L’americana ha saltato sistematicamente questo appuntamento, ma in questa occasione aveva cambiato la programmazione perché probabilmente teme proprio Federica Brignone in classifica generale e sperava di raccogliere punti importanti nella corsa verso la Sfera di Cristallo.

Federica Brignone accusa un ritardo di 232 punti dalla rivale (la slovacca Petra Vlhova è invece a -207) e nel fine settimana in Austria potrebbe avvicinarsi sensibilmente o addirittura operare il sorpasso al vertice. La valdostana avrà infatti a disposizione tre gare veloci (due superG e una discesa libera) in cui può ottenere risultati davvero di lusso. L’azzurra, che quest’anno ha già raccolto tre vittorie (due nei giganti di Tremblant e quella in superG in Val d’Isere) ed è salita sul podio per ben sette volte, ha tutte le carte in regola per impensierire l’avversaria.

Shiffrin, che è reduce dal deludente weekend di Kranjska Gora (nono posto in gigante e inforcata in slalom), avrà poi in suo favore lo slalom in notturna di Flachau (16 gennaio) e quello di Jasna (21 gennaio), località in cui si disputerà anche il gigante del 20 gennaio. A seguire le gare veloci di Cortina d’Ampezzo (due discese libere e un superG dal 26 al 28 gennaio) e il gigante di Kronplatz (30 gennaio).

A little update from my side about this weekend’s speed series in Altenmarkt Zauchensee… Thanks, everyone, for your support as always!🙏❤️ pic.twitter.com/C1S1SQiCoB — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 9, 2024

Foto: Lapresse

