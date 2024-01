LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2024 in DIRETTA: Sala 3° a sorpresa, 3 azzurri qualificati. Si riparte alle 13.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

12.00 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Un saluto sportivo.

11.58 Qualificati anche Kastlunger (25° a 2.07) e Gross (28° a 2.26). I piazzamenti degli altri italiani: 39° Barbera a 3.22, 42° Maurberger a 3.60. Fuori Vinatzer (in grande involuzione tecnica) e Canins.

11.57 La classifica finale della prima manche:

1) Alexander Steen Olsen (Norvegia) 56″79

2) Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.05

3) Tommaso Sala (Italia) +0.23

4) Linus Strasser (Germania) +0.38

5) Manuel Feller (Austria) +0.45

6) Samuel Kolega (Croazia) +0.50

6) Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.50

8) Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.65

9) Marc Rochat (Svizzera) +0.72

10) Michael Matt (Austria) +0.80

11.55 Pazzesco l’americano River Radamus. Ultimo a partire col 70, si qualifica ed è 29° a 2.33!

11.54 Anche Stefano Gross qualificato. Avremo dunque tre italiani nella seconda manche, con Tommaso Sala in lotta per podio e vittoria.

11.51 Kastlunger è ufficialmente qualificato.

11.48 Fuori Matteo Canins. Peccato perché era partito bene, aveva il 18° tempo al primo intermedio.

11.47 Il francese Leo Anguenot, pettorale n.60, è 26° a 2.22. Gross perde una posizione ed è 28° a 2.26.

11.44 Sono 70 gli atleti al via, siamo al pettorale n.58.

11.43 Si avvicina la qualificazione per Kastlunger e Gross.

11.42 Purtroppo niente da fare nemmeno per il giovane Corrado Barbera, 36° a 3.22. Ma aspettiamo questo ragazzo, ha delle qualità.

11.41 Maurberger 36° a 3.60.

11.39 Ripartita la gara, tra poco Maurberger.

11.36 Piccola pausa per sistemare la pista. Resistono gli azzurri.

11.33 Ci avviciniamo al momento degli ultimi azzurri in gara.

11.32 Attenzione al giovane francese Steven Amiez, sta arrivando: 18° a 1.58. Ora Kastlunger 25° e Gross 27°.

11.28 Non cambiano per ora le posizioni degli azzurri.

11.24 18° lo svizzero Nef. Ora Kastlunger 24° e 26° Gross. Ve lo avevamo detto che era durissima.

11.22 Gran manche dell’austriaco Dominik Raschner, 16° a 1.18. Pista veramente preparata in maniera impeccabile.

11.21 Il croato Istok Rodes finisce davanti a Gross per soli 3 centesimi. Ora l’altoatesino è 24°. Kastlunger resiste in 22ma piazza.

11.20 Lo spagnolo Salarich finisce dietro a Kastlunger e Gross.

11.19 Mancano ancora tre italiani e partiranno con pettorali altissimi: 53 Simon Maurberger, 55 Corrado Barbera, 62 Matteo Canins. La pista però sta tenendo bene, confidiamo nel giovane Barbera.

11.18 Kastlunger 22° a 2.07, 23° Gross a 2.26, entrambi a forte rischio. Fuori dopo poche porte un Vinatzer che era stato lentissimo al primo intermedio, denotando evidenti problemi tecnici.

11.16 Il belga Armand Marchant sbaglia tanto ed è 24° a 2.41.

11.14 Kastlunger scia bene solo sul muro, male per il resto: è 22° a 2.07. Sul piano finale ha perso addirittura 97 centesimi, potrebbero costargli la qualificazione.

11.13 L’austriaco Johannes Strolz è 17° a 1.76, si qualificherà. A Gross diamo il 5% di possibilità. Ora l’azzurro Tobias Kastlunger.

11.12 Il canadese Erik Read è 20° a 2.02.

11.10 Gross, senza errori evidenti, è 20° a 2.26. Qualificarsi sarà durissima, perché anche i pettorali alti potranno inserirsi.

11.09 Fioccano le sorprese. Il croato Kolega è 6° a mezzo secondo, pari merito con Kristoffersen. Tocca a Stefano Gross.

11.07 Lo svizzero Luca Aerni è 14° a 1.17. Ora il croato Samuel Kolega, poi Stefano Gross, che ad Adelboden ci ha vinto, ormai tanti anni fa.

11.05 Il tedesco Sebastian Holzmann aveva 8 centesimi di vantaggio al secondo intermedio, poi pasticcia sul muro e chiude 11° a 99 centesimi. La pista sta tenendo in maniera eccellente.

11.02 Il norvegese Sebastian Foss-Solevaag è 16° a due secondi secchi.

11.02 Steen Olsen ha già vinto uno slalom in Coppa del Mondo, McGrath due.

11.01 L’austriaco Michael Matt, fratello d’arte, è 9° a 8 decimi. Aveva lo stesso tempo di Steen Olsen al secondo intermedio.

11.00 I pettorali dei prossimi italiani: 26 Stefano Gross, 29 Tobias Kastlunger, 53 Simon Maurberger, 55 Corrado Barbera, 62 Matteo Canins.

10.59 Pertl è 14° a 1.85.

10.58 Subito fuori Jakobsen. Sono tante le similitudini tra la carriera dello svedese e quella di Vinatzer. Tocca all’austriaco Adrian Pertl.

10.57 Lo svizzero Marc Rochat perde mezzo secondo nell’ultimo intermedio ed è ottavo a 72 centesimi. Ora l’imprevedibile svedese Kristoffer Jakobsen.

10.56 Scivola subito Ginnis, aveva un decimo di ritardo al primo rilevamento.

10.55 Attenzione ora al greco AJ Ginnis.

10.55 Fuori il croato Filip Zubcic. Pensate che il primo intermedio di Vinatzer era stato il peggiore in assoluto. C’è proprio un problema tecnico importante per l’altoatesino in slalom, una involuzione ormai assodata.

10.52 Ottima manche per Steen Olsen, si porta al comando con 5 centesimi su McGrath. Anche quest’anno Adelboden sembra terreno di caccia scandinavo dopo la doppietta del 2023. Tommaso Sala adesso è 3° a 23 centesimi.

10.50 Ryding oggi troppo lento nei cambi, è 10° a 1.40: stavolta la rimonta sarà difficile. Attenzione ora al giovane norvegese Alexander Steen Olsen.

10.49 Il bulgaro Albert Popov è 8° a 1.01. Attenzione ora al britannico Dave Ryding, reduce dal podio di Campiglio.

10.48 Forse per Sala va anche meglio così. Essere in testa dopo la prima manche avrebbe potuto generare una pressione mostruosa all’azzurro in vista della seconda frazione.

10.47 Cambio in vetta. Il norvegese Atle Lie McGrath, che nel 2023 fu 2° ad Adelboden, si porta al comando con 0.18 su uno splendido Tommaso Sala.

10.46 Malissimo Vinatzer, è fuori. Aveva 26 centesimi al primo intermedio, ma stava sciando davvero male: inclinato con il gruppo, continui sbilanciamenti e saltelli. In slalom non ci siamo proprio: il gigante sarà la sua evoluzione naturale?

10.45 L’austriaco Fabio Gstrein è 9° a 2.43. Adesso Alex Vinatzer, crediamoci!

10.44 Sala ha stampato il terzo tempo al primo intermedio, il settimo al secondo, il secondo al terzo e il primo in fondo.

10.43 Il norvegese Timon Haugan è settimo a 93 centesimi.

10.42 Assurdo quello che ha fatto Sala! Sempre aggressivo, filante, all’attacco! E ha anche commesso un piccolo errore all’imbocco sul piano!

10.41 Tommaso Sala in testa con 15 centesimi su Strasser, pazzesco! E’ l’alba della rinascita?

10.41 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! RISORGIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Tommaso Sala è PRIMOOOOOOOOOOOOO!!!! ECCELSOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

10.39 L’elvetico Yule è quinto a 0.57, dunque in corsa per il podio. Adesso il primo italiano in gara, Tommaso Sala: firmeremmo per un distacco intorno agli 8 decimi.

10.39 Bene Yule, dietro di soli 18 centesimi al secondo rilevamento.

10.37 Meillard troppo guardingo. Lo svizzero è di gran lunga il peggiore sin qui e chiude ultimo a 1.39. Adesso altro padrone di casa, Daniel Yule.

10.36 FUORI NOEL! Scivola dopo poche porte in una curva verso sinistra! Colpo di scena! Ora lo svizzero Loic Meillard.

10.35 Feller è secondo per soli 7 centesimi. Ora può dare una spallata il francese Clement Noel, grande favorito di oggi.

10.35 Feller in vantaggio di 16 centesimi al secondo intermedio, ma è dietro di 2 decimi al terzo.

10.34 Zenhaeusern è terzo a 27 centesimi, classifica per ora molto corta. In basso sta nevischiando, a differenza della parte alta. Tocca all’austriaco Manuel Feller, che rischierà tutto come sempre.

10.33 C’è un po’ di nebbia nella parte alta. Lo svizzero transita al primo rilevamento in vantaggio di 0.13 e al secondo di 0.15.

10.32 Strasser scia bene sul muro, rallenta sul pianetto finale, ma si porta al comando con 12 centesimi su Kristoffersen. Ora il gigante svizzero Ramon Zenhaeusern.

10.31 Strasser dietro di 0.16 al primo intermedio e avanti di 0.07 al secondo.

10.31 57″29 il tempo di Kristoffersen, il norvegese sembra che stia ritrovando la forma migliore. Molto veloce in alcune sezioni, sul muro ha dovuto fare i conti con uno sbilanciamento. Ora il tedesco Linus Strasser, terzo nel 2023.

10.30 Iniziato lo slalom maschile di Adelboden. Cielo velato in Svizzera, per ora non nevica.

10.29 Il norvegese Henrik Kristoffersen è pronto al cancelletto di partenza.

10.25 Per l’Italia, considerando i pettorali altissimi di alcuni azzurri, avere 3 atleti qualificati per la seconda manche sarebbe già un ottimo risultato, considerando i tempi (grami) che corrono.

10.23 Alex Vinatzer ha un feeling discreto con la località elvetica: nel 2023 giunse quarto, nel 2022 settimo.

10.21 Lo scorso anno ad Adelboden si verificò una doppietta norvegese con Lucas Braathen (che si è ritirato) davanti ad Atle Lie McGrath, mentre il podio fu completato dal tedesco Linus Strasser.

10.16 Dunque l’ultimo podio di un italiano nell’iconica località svizzera risale a 7 anni fa.

10.15 Sono cinque i podi della storia per l’Italia ad Adelboden in slalom: Giorgio Rocca primo nel 2006, Stefano Gross terzo nel 2012 e primo nel 2015, Manfred Moelgg terzo nel 2013 e secondo nel 2017.

10.10 I pettorali di partenza degli italiani: 8 Tommaso Sala, 11 Alex Vinatzer, 26 Stefano Gross, 29 Tobias Kastlunger, 53 Simon Maurberger, 55 Corrado Barbera, 62 Matteo Canins.

10.08 La prima manche è stata tracciata da Robert Fuess, allenatore dell’Austria.

10.07 I pettorali di partenza:

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

2 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

3 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

8 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

10 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

11 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

13 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

14 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

15 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

18 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

19 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

20 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

21 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

22 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

23 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

24 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

25 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

26 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

27 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

28 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

29 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

30 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

31 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

32 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Atomic

33 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

34 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

35 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

36 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

37 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

38 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

39 422730 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde 2000 NOR Head

40 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

41 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

42 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

43 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

44 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol

45 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

46 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

47 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

48 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

49 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Voelkl

50 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

51 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO Head

52 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Voelkl

53 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Fischer

54 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

55 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

56 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

57 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer racing

58 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

59 104577 ALKIER Justin 1998 CAN Rossignol

60 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

61 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

62 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Voelkl

63 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Nordica

64 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Voelkl

65 492197 GARAY Aingeru 1998 ESP Rossignol

66 390044 LAINE Tormis 2000 EST

67 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

68 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

69 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

70 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

10.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom maschile di Adelboden. Prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dello slalom in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Terzo appuntamento stagionale tra i rapid gates, con l’Austria che vuole continuare il suo dominio e gli slalomisti italiani alla ricerca di una reazione d’orgoglio.

Il Wunderteam ha dominato le prime due gare in stagione e oggi vuole espugnare il territorio dell’avversaria principale del Circo Bianco. A Gurgl si è imposto Manuel Feller, con Marco Schwarz secondo e Michael Matt terzo, mentre a Madonna di Campiglio la vittoria è andata al classe 1995. Schwarz sarebbe anche pettorale rosso, solo che purtroppo, come tutti sappiamo, non sarà più al cancelletto almeno fino all’inizio della prossima stagione dopo l’infortunio di Bormio. Ad Adelboden gli svizzeri rispondono a loro volta con un tridente pesante: Daniel Yule, Ramon Zenhaeuserne Loic Meillard, tutti e tre alla caccia del primo podio stagionale. Nella disciplina più imprevedibile del Circo Bianco sono almeno una dozzina i candidati al podio: da citare tra gli altri il francese Clement Noel, il britannico Dave Ryding e i norvegesi Henrik Kristoffersen e Timon Haugan.

Dopo due slalom largamente sotto le aspettative è attesa una reazione d’orgoglio dalla squadra azzurra. Il miglior risultato in stagione finora è un 13° posto di Tobias Kastlunger, che oggi proverà a migliorarsi. Alex Vinatzer va sempre meglio in gigante, mentre tra i rapid gates sembra ancora bloccato, con grande difficoltà a generare velocità senza commettere errori. Sia lui che Tommaso Sala avranno un pettorale tra l’8 e il 15, ma sono entrambi altamente a rischio di retrocedere se non troveranno l’acuto. Non sarà al via Giuliano Razzoli, con il solo Stefano Gross a rappresentare la vecchia guardia. Al cancelletto ci saranno entrambi i giovani italiani: Canins e Barbera andranno alla caccia della prima qualifica in carriera alla seconda manche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Uno dei pendii più belli si appresta ad ospitare la gara più incerta del Circo Bianco, con emozioni e grande pathos garantiti. Prima manche in programma alle 10.30, seconda con l’inversione dei trenta alle 13.30. Buon divertimento e buon sci a tutti!

Foto: LaPresse

