Sci alpino, Mattia Casse è 3° nella prima prova della discesa di Kitzbuehel. Paris non forza, Alexander in vetta

Cameron Alexander ha chiuso con il miglior tempo la prima prova della discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Il canadese ha pennellato sulla mitologica pista “Streif” chiudendo con il tempo di 1:57.06 e 47 centesimi di vantaggio sull’austriaco Otmar Striedinger.

Terzo il nostro Mattia Casse con un distacco di 62 centesimi, quarto l’austriaco Stefan Babinsky a 82, mentre è quinto il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a 1.05. Sesto un brillante Christof Innerhofer a 1.13 dalla vetta, quindi è settimo il francese Nils Allegre a 1.14. Ottavo il canadese James Crawford a 1.19, nono il nostro Florian Schieder a 1.24, mentre completa la top10 il tedesco Romed Baumann a 1.50.

Chiude in 12a posizione Pietro Zazzi a 1.69 dalla vetta, davanti a Dominik Paris che non spinge al massimo e conclude a 1.83 da Alexander. Alle sue spalle Marco Odermatt a 1.88, mentre il francese Cyprien Sarrazin rallenta ampiamente e chiude con un tempo di 6.42 superiore. Sempre per quanto riguarda gli italiani, Benjamin Jacques Alliod è 41° a 3.89, davanti a Nicolò Molteni a 3.99. 48° Guglielmo Bosca a 4.52, quindi Matteo Franzoso si classifica in 59a posizione a 5.09.

Domani, sempre alle ore 11.30, andrà in scena la seconda prova della discesa, quindi giovedì sarà la volta della terza ed ultima. Da venerdì, poi, si inizierà a fare sul serio con la prima delle due discese. Domenica, come tradizione, si chiuderà il programma con lo slalom.

Foto: LaPresse

