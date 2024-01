Hockey ghiaccio: Bolzano vince e scaccia i fantasmi in ICE League, Ok Valpsusteria

Un martedì tutto sommato positivo per le squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2023-2024 di hockey su ghiaccio. Dopo un periodo negativo infatti Bolzano ha trovato di nuovo la vittoria, mentre Valpusteria ha incasellato la seconda vittoria consecutiva.

Le foxes nello specifico hanno sconfitto fuori casa il Fehervar AV19 per 3-5, rendendosi protagoniste di una bella rimonta. Allo 0-1 segnato da Frank (4:53) i padroni di casa rispondono prima con Philips (5:18), passando poi in vantaggio con Bartallis (9:15).

Nel secondo periodo gli altoatesini pareggiano i conti con Mantenuto (12:45), salvo subire poi il 3-2 da parte di Bartallis (18:32). Bolzano mette il piede sull’acceleratore dunque nel terzo tempo: al 5:12 Frank ripristina ancora gli equilibri, mettendo a referto poi il 3-4 al 17:52. La rete della sicurezza verrà invece segnata da Frigo con porta vuota al 19:03.

Vittoria in rimonta anche per Valpusteria che, dopo essersi trovata sotto sull’1-2 alla fine dei primi venti minuti, ha ribaltato completamente le sorti del match timbrando quattro goal nel secondo periodo, arrivati grazie a Kasastui (5:28), Hannoun (8:57), Ege (10:09) e Sill (12:25). La sesta rete è invece opera di Akeson in power play (18:06), sigillo che ferma il tabellino sul 6-2.

Nulla da fare infine per Asiago, squadra fermata dalla seconda della classe Salzburg con il risultato di 3-1. Rapuzzi illude i veneti al 4:33, mentre gli austriaci prendono il largo nel secondo periodo snocciolando tre goal con Genoway (15:04), Bourke (15:34) e Huber (18:02). L’ICE League tornerà il prossimo 12 gennaio.

Foto: Antonello Vanna

Leggi tutte le notizie di Hockey ghiaccio su OA Sport...