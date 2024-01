LIVE Musetti-Bonzi, Australian Open 2024 in DIRETTA: debutto insidioso contro il francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi, valido per il primo turno degli Australian Open 2024. Debutto insidioso per il classe 2002 azzurro che si troverà di fronte il temibile francese.

Sarà un esordio da prendere con le pinze quello di Lorenzo Musetti che sul Court 14 del Melbourne Park se la vedrà con Benjamin Bonzi, numero 110 della classifica ATP. Il carrarino è reduce dalla sconfitta ai quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide per mano del kazako Alexander Bublik e andrà a caccia della sua prima vittoria nel cosiddetto “Happy Slam”, partendo ad ogni modo con i favori del pronostico.

Si tratterà del primo confronto in assoluto tra i due tennisti, con Bonzi che ha come miglior risultato agli Australian Open il raggiungimento del terzo turno del tabellone principale, conquistato proprio lo scorso anno superando prima l’azzurro Mattia Bellucci e poi lo spagnolo Pablo Carreno Busta per poi veder interrotta la propria corsa per mano del padrone di casa Alex De Minaur.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Bonzi, match valido per il primo turno degli Australian Open 2023. Il match sarà il primo del programma giornaliero sul Court 14 del “Melbourne Park” con inizio alle ore 01.00 italiane, le 11 locali, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

