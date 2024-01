VIDEO Musetti-Bonzi 3-1, Australian Open: la sintesi della vittoria del toscano all’esordio contro il francese

Ci voleva. Lorenzo Musetti aveva bisogno di vincere e l’ha fatto, pur andando un po’ a corrente alternata. E’ un questa la sintesi della partita, valida per il primo turno degli Australian Open 2024, tra il tennista toscano e il francese Benjamin Bonzi (n.110 del ranking). Musetti si è imposto 3 set a 1, con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 6-2 in 3 ore e 37 minuti di gioco.

Un match difficile in cui si sono viste le attuali difficoltà di Lorenzo, specialmente nella gestione dello scambio dal lato del dritto. Giocando spesso così lontano dalla riga di fondo, il n.25 del ranking è stato costretto a delle soluzioni sopraffine, ma su questo aspetto ci sarà da riflettere nella prosecuzione del percorso.

Bravo a rimanere sempre nel match e a non lasciarsi andare alla frustrazione quando Bonzi ha vinto il terzo parziale. Nel quarto set il tennista nostrano è stato in grado di dilagare e di portarsi a casa un successo molto importante soprattutto per il morale.

Di seguito il video degli highlights:

VIDEO MUSETTI-BONZI 3-1 AUSTRALIAN OPEN 2024

Foto: IPA Sport

