LIVE Italia-Ungheria 12-11, Europei pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa in semifinale e in corsa per il pass olimpico!

21.42 Appuntamento dunque a giovedì 11 gennaio alle 20.30 per la semifinale Olanda-Italia.

21.42 Qualora la finale dovesse essere Spagna-Olanda, allora la finale per il 3° posto tra Italia e Grecia assegnerebbe, oltre al bronzo, anche il pass olimpico. Se invece solo una tra Grecia ed Italia andasse in finale, allora il pass sarebbe automatico.

21.42 Le semifinali degli Europei saranno dunque Spagna-Grecia ed Olanda-Italia.

21.41 All’Ungheria non sono bastati i 4 gol di Garda.

21.39 Poker di Bianconi, triplette per Avegno e Marletta, doppietta per Bettini.

21.36 All’Ungheria sono state fischiate più del doppio delle superiorità rispetto all’Italia, 15 contro 7: meritate o arbitraggio a senso unico? Ciò che conta è che una ferrea difesa del Setterosa ha fatto la differenza.

21.35 ITALIA-UNGHERIA 12-11. Giovedì 11 gennaio, alle 20.30, l’Italia affronterà le padrone di casa dell’Olanda nella rivincita della semifinale iridata del 2023.

SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Prosegue la corsa al pass olimpico ed al titolo europeo!

3″ FUORI IL TIRO DELL’UNGHERIA!

7″ al termine. Espulsione di Bianconi e di Keszthelyi. Palla all’Ungheria.

28″ Pressing asfissiante dell’Ungheria.

Mancano 33 secondi al termine. Possesso per l’Italia.

35″ BANCHELLIIIIIIIIIIII!!! PARATAAAAAAAAAAAAA!!! Vale come un gol! Bloccata la conclusione di Szilagyi! Time-out Silipo.

53″ Espulsione per l’Ungheria.

1’22” Ancora non tira il Setterosa, le azzurre sono in apnea fisicamente.

1’50” Keszthelyi prima colpisce la traversa, poi al secondo tentativo beffa Banchelli con un pallonetto. ITALIA-UNGHERIA 12-11.

Ora bisogna difendere con tutto quello che si ha. Servono gli occhi della tigre. Gli occhi del Setterosa!

Espulsione per Galardi (non definitiva, è la seconda). Time-out Ungheria.

2’16” Non tira il Setterosa. Ora non bisogna pensare solo a difendersi.

2’48” MONUMENTALEEEEEEEEEEEEE!!! Mostruosa parata di Banchelli sulla ‘sciarpa’ di Parkes, sontuosa!

3’04” Banchelli devia in corner il tiro di Keszthelyi.

3’14” Espulsione definitiva per Tabani.

3’43” Bettini dalla distanza, conclusione parata da Magyari.

4’15” Impreciso il passaggio al centro, Banchelli recupera la sfera.

4’38” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Non sbaglia Silvia Avegno, glaciale dai 5 metri! ITALIA-UNGHERIA 12-10!

4’38” Rigore conquistato da Galardi.

5’01” Troppe espulsioni concesse all’Ungheria. Valyi trafigge Banchelli all’incrocio dei pali. Terza espulsione per Palmieri, non rientrerà. ITALIA-UNGHERIA 11-10.

5’15” Fallo in attacco di Viacava.

5’43” PAZZESCA PARATA DI BANCHELLI! Che parata, l’Italia era in inferiorità numerica!

6’24” Palombella troppo telefonata di Giustini.

6’51” Provvidenziale parata di Banchelli su Valyi.

7’18” Galardi riceve al centro, ma viene raddoppiata da Leimeter.

7’41” Fallo in attacco di Geraldine.

Dell’Ungheria l’ultimo sprint.

Termina il terzo tempo. ITALIA-UNGHERIA 11-9. Prepariamoci a vivere ancora 8 minuti palpitanit.

10″ Palo di Leimeter in superiorità numerica.

34″ Non tira il Setterosa.

1’04” Para di Banchelli su Keszthelyi.

1’26” Esce la conclusione di Picozzi. Ora stiamo facendo fatica a servire il centroboa.

2’12” Trova spazio al centro Rybanska e non può sbagliare. ITALIA-UNGHERIA 11-9.

2’27” Parkes riceve al centro: espulsione di Gant, la terza. Non rientrerà.

2’49” ANCORA MARLETTAAAAAAAAA!!! Missile dalla distanza, tripletta nel giro di pochi minuti. Ve lo avevamo detto, il Setterosa ha troppo bisogno di lei. L’Ungheria cambia il portiere. ITALIA-UNGHERIA 11-8.

3’07” Scatenata Garda, ci fa malissimo con una conclusione da lontano a fil di palo. Poker per lei. ITALIA-UNGHERIA 10-8.

3’30” LA PALOMBELAAAAAAAAAAAA!!! Che sale, sale e poi dolcemente si affloscia in rete! Magia di Claudia Marletta! ITALIA-UNGHERIA 10-7!

3’57” Il Setterosa mura la conclusione di Farago.

4’27” Traversa di Bianconi, il tiro è stato deviato.

4’45” Palla sotto di Rybanska.

5’14” Gol importantissimo in superiorità numerica, ancora di più perché arrivato da Marletta! Speriamo si sia sbloccata. ITALIA-UNGHERIA 9-7.

5’45” Garda non sbaglia dai 5 metri ed esulta in faccia a Banchelli. ITALIA-UNGHERIA 8-7.

5’45” Rigore per l’Ungheria, proteste di Silipo, che viene ammonito.

6’04” Controfuga dell’Italia, 6 contro 5. Bianconi non se lo lascia dire due volte, tiro “a schizzo” sull’acqua e pallone nel sacco! ITALIA-UNGHERIA 8-6.

6’16” Traversa da lontanissimo di Garda.

6’46” Galardi riceve al centro, ma la sua conclusione finisce a lato.

7’08” Ancora e sempre Parkes, ennesima superiorità procurata. Keszthelyi non perdona e accorcia le distanze. ITALIA-UNGHERIA 7-6.

Terzo sprint vinto dall’Italia, ma il Setterosa non conclude.

21.03 Servono tanto anche i gol di Giustini, per ora ancora a secco.

21.02 Marletta, come peraltro già accaduto in passato, sembra essersi spenta dopo il rigore fallito. Deve assolutamente destarsi, il Setterosa ha bisogno di lei.

21.01 Parkes continua a guadagnare espulsioni con troppa facilità. Si prospetta una partita da cardiopalma, non è escluso che si decida all’ultima azione. Le due squadre si equivalgono.

Finisce il secondo tempo. ITALIA-UNGHERIA 7-5.

5″ Che peccato, Magyari para il tiro di Avegno da posizione ravvicinata. Sfuma la superiorità per il Setterosa.

52″ Ennesima superiorità per l’Ungheria, il tiro di Garda colpisce la testa di Banchelli e poi si infila in rete dopo aver toccato la traversa. ITALIA-UNGHERIA 7-5.

1’09” Palombella di Bettini sulla parte alta della traversa.

1’35” Grandissima parata di Banchelli su Leimeter! L’Italia neutralizza un’altra superiorità!

2’08” GOL! Non sbaglia dai 5 metri Silvia Avegno! ITALIA-UNGHERIA 7-4.

2’08” Rigore guadagnato da Galardi.

2’33” Esce la conclusione di Keszthelyi.

2’50” Espulsione guadagnata dalla solita Parkes. Time-out Ungheria.

3’16” Galardi riceve al centro, la sua ‘sciarpa’ si stampa sulla traversa.

3’46” Finalmente le azzurre riescono ad anticipare Parkes senza commettere fallo.

4’07” Altra parata di Banchelli, corner per l’Ungheria.

4’33” Stupenda conclusione di Bettini da lontanissimo, pallone all’incrocio dei pali. ITALIA-UNGHERIA 6-4.

5’01” Ancora ottima Banchelli, l’Italia neutralizza la superiorità numerica dell’Ungheria.

5’30” Ottima circolazione di palla per il Setterosa in superiorità numerica. Silvia Avegno un angolo scoperto e non può sbagliare. ITALIA-UNGHERIA 5-4.

6.05″ Questo fa malissimo. Controfuga dell’Ungheria, Valyi non sbaglia a tu per tu con Banchelli. ITALIA-UNGHERIA 4-4. Tutto da rifare.

6’36” Parata importante di Banchelli.

6’53” Azione senza tirare per il Setterosa.

7’23” Troppe finte concesse a Leimeter, la mancina va a segno. ITALIA-UNGHERIA 4-3.

7’36” Ennesima espulsione guadagnata da Parkes.

L’Ungheria vince anche il secondo sprint.

20.44 Peccato per il rigore fallito da Marletta, ma l’approccio è stato quello giusto. Silipo deve trovare un modo per arginare tatticamente la scatenata centroboa Rebecca Parkes.

Termina il primo tempo. ITALIA-UNGHERIA 4-2.

6″ Bene Viacava in difesa.

25″ Ancora Bianconi! Italia a segno in superiorità numerica, altro bolide all’incrocio dei pali, imprendibile! ITALIA-UNGHERIA 4-2.

56″ Parkes riceve al centro e non dà scampo a Banchelli. Silipo deve correre ai ripari, la naturalizzata neozelandese sta facendo danni. ITALIA-UNGHERIA 3-2.

1’25” Grandissimo tiro incrociato di Bettini, senza paura. E’ gol! ITALIA-UNGHERIA 3-1!

1’50” Fallo in attacco dell’Ungheria.

2’15” Gestita davvero male una superiorità per il Setterosa: le azzurre non hanno tirato.

2’53” Alta la conclusione dalla distanza di Farago.

3’18” Pazzesco, sfugge il pallone di mano a Marletta. Speriamo ora non esca dalla partita, deve reagire.

3’18” Galardi riceve al centro e si conquista un rigore.

3’43” Traversa di Valyi in superiorità numerica.

4’09” Ancora Bianconi! La capitana si prende la responsabilità, carica le compagne e scaglia la palla all’incrocio dei pali. ITALIA-UNGHERIA 2-1.

4’24” Espulsione procurata da Palmieri.

4’39” Parata di Banchelli su Tiba. Abbiamo bisogno di lei stasera.

5’14” Prima superiorità per l’Italia, esce la deviazione ravvicinata di Palmieri.

5’41” Non riusciamo a contenere Parkes. Guadagna un’altra espulsione e subito Garda ci punisce con una saetta imprendibile. ITALIA-UNGHERIA 1-1.

6’07’ Sassata dalla distanza di Bianconi che si infila all’angolino destro basso. ITALIA-UNGHERIA 1-0!

6’27” Altra espulsione guadagnata da Parkes, ma spreca Valyi.

6’48” Intercettato il tiro dalla distanza di Bettini.

7’33” Prima superiorità per l’Ungheria, palo di Szilagyi.

Il primo sprint è per l’Ungheria, che può gestire il primo attacco.

INIZIATA ITALIA-UNGHERIA!

20.29 Le giocatrici fanno il loro ingresso in acqua.

20.27 Ci siamo, è il momento dell’atteso quarto di finale tra Italia ed Ungheria!

20.26 Una lacrima riga il volto di Claudia Marletta durante l’inno.

20.25 Ed ora emozioniamoci con l’Inno di Mameli.

20.24 Inno nazionale ungherese.

20.21 Le due squadre fanno il loro ingresso a bordo vasca.

20.20 Per i book-makers l’Ungheria, seppur di poco, è la favorita della sfida odierna.

20.19 L’Italia viene invece dalla pesante lezione subìta contro la Spagna per 14-8. Speriamo che quella batosta abbia spronato un Setterosa per ora lontano parente rispetto a quello che aveva entusiasmato agli ultimi Mondiali, mettendosi al collo la medaglia di bronzo.

20.18 Nel girone eliminatorio l’Ungheria si è arresa alla Grecia per 14-12 ed all’Olanda per 14-11. Poi l’agevole successo per 17-2 sulla Croazia.

20.16 Le tre stelle dell’Ungheria sono Rita, Keszthelyi, Dorottya Szilagyi e la naturalizzata neozelandese Rebecca Parkes, particolarmente difficile da contenere al centro.

20.14 Ricordiamo che l’Europeo assegna un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Spagna ed Olanda sono già qualificate. Ungheria o Italia dovranno dunque giocarsi il tagliando con la Grecia.

20.13 La prima semifinale è già definita e sarà Spagna-Grecia. Le padrone di casa dell’Olanda attendono una tra Ungheria ed Italia.

20.12 I risultati degli altri quarti di finale: Spagna-Croazia 17-6, Olanda-Gran Bretagna 25-6, Grecia-Francia 15-7.

20.11 Quello tra Italia ed Ungheria sarà (si spera…) l’unico quarto di finale equilibrato. Gli altri tre match sono stati tutti a senso unico, ma non è una sorpresa: in Europa, considerando l’assenza della Russia, sono appena 5 le nazionali competitive. Una resterà fuori dalle semifinali.

20.10 Le 13 dell’Ungheria:

1 Magyari

2 Szilagyi

3 Valyi

4 Tiba

5 Geraldine

6 Parkes

7 Kuna

8 Keszthelyi

9 Leimeter

10 Rybanska

11 Farago

12 Garda

13 Neszmely

20.09 Le 13 del Setterosa:

1 Condorelli

2 Tabani

3 Galardi

4 Avegno

5 Giustini

6 Bettini

7 Picozzi

8 Bianconi

9 Palmieri

10 Marletta

11 Gant

12 Viacava

13 Banchelli

20.08 La partita inizierà alle 20.30.

20.07 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Ungheria, quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile 2024.

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per i quarti di finale degli Europei 2024 di pallanuoto femminile: il Setterosa si è qualificato direttamente ai quarti di finale col secondo posto nel Girone B, mente le magiare, terze nel Girone A, hanno battuto agli ottavi la Repubblica Ceca per 27-4.

In palio oggi tra le due compagini c’è un posto in semifinale, ma anche la prosecuzione del cammino verso il pass olimpico: con Paesi Bassi, Spagna e Francia già qualificate, chi vince oggi dovrà poi con ogni probabilità far meglio della sola Grecia per staccare il biglietto per Parigi 2024.

Ricordiamo infatti che l’Italia, così come l’Ungheria, è già qualificata ai Mondiali di Doha, ma oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, agli Europei è in palio anche un pass per i Giochi di Parigi, con le azzurre e le magiare che sono alla ricerca della qualificazione olimpica: si tratta di un primo importantissimo scontro diretto.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per i quarti di finale degli Europei 2024 di pallanuoto femminile: oggi, martedì 9 gennaio, il match inizierà alle ore 20.30, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

