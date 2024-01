Pallanuoto, Europei 2024: risultati e classifiche della Division II. Per l’Italia la vincente di Montenegro-Germania

Ultimi incontri per la Division II agli Europei di pallanuoto maschile tra Zagabria e Dubrovnik: da ora in poi si entrerà nella fase ad eliminazione diretta. Subito gli ottavi di finale, fondamentali anche per il futuro del Settebello: la rivale degli azzurri nei quarti verrà infatti fuori dalla sfida tra Montenegro e Germania, seconda nel Gruppo C.

Riviviamo tutti i risultati odierni e le classifiche finali.

RISULTATI DI OGGI EUROPEI PALLANUOTO 2024

3^ giornata – Divisione II – 9 gennaio

Girone C – Zagabria

GERMANIA-ISRAELE 14-8 (6-3, 3-2, 3-1, 2-2)

SERBIA-MALTA 21-4 (5-0, 6-1, 5-1, 5-2)

Girone D – Dubrovnik

SLOVACCHIA-ROMANIA 7-8 (1-1, 3-3, 3-2, 0-2)

OLANDA-SLOVENIA 23-7 (7-2, 4-1, 8-3, 4-1)

Girone C (Zagabria – Divisione II)

1. Serbia 9

2. Germania 6

3. Malta 3

4. Israele 0

Girone D (Dubrovnik – Divisione II)

1. Romania 9

2. Olanda 6

3. Slovacchia 3

4. Slovenia 0

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

