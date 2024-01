LIVE Egitto-Mozambico, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: sfida tra Faraoni e Mamba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Senegal, Algeria e Costa d’Avorio sono i favoriti per la Coppa d’Africa 2024, ma Marocco, Camerun ed Egitto sono visti come seri contendenti. L’Egitto, in particolare, è ancora influenzato dalla delusione dell’edizione 2022. Guidati da Salah, hanno raggiunto la finale, perdendo ai rigori contro il Senegal. Da allora, cercano il loro ottavo titolo. Nel gruppo B, si prevede una competizione accesa con il Ghana, iniziando con un match apparentemente più semplice contro il Mozambico che presenta molte novità, mirando a posizionarsi tra le prime quattro.

Data: 14/01/2024

Orario: 18.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

EGITTO: A. El Shenawy; M. Hany, A. Hegazy, A. Gabr, A. El Fotouh; H. Fathi, M. Elneny, T. Hamed; M. Salah, M. Trezeguet, M. Mohsen.

MOZAMBICO: E. Siluane; D. Malembana, Mexer, B. Langa, Zainadine Junior; E. Pelembe, G. Catamo, K. Ratifo; C. Bauque, L. Miquissone, F. Banza.

