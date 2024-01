United Cup 2024: orari partite 3 gennaio, programma, ordine di gioco, tv, streaming

Domani, mercoledì 3 gennaio, andranno in scena le partite della sesta giornata della United Cup 2024, competizione a squadre per nazioni di tennis che si sta tenendo in Australia, per la precisione a Sydney e a Perth. 18 formazioni si affronteranno per conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta e portarsi a casa l’ambito trofeo. Per ogni match i giocatori potranno acquisire un punteggio nella classifica mondiale sulla base della classifica dei contendenti.

L’Italia tornerà in gioco alla Ken Rosewall Arena di Sydney. Gli azzurri di Renzo Furlan, sconfitti nel primo incontro del Gruppo D dalla Germania, andranno a caccia del successo contro la Francia per centrare l’accesso ai quarti di finale. Non sarà semplice per la compagine tricolore, viste le qualità degli avversari, Adrian Mannarino e Caroline Garcia. In più saranno da valutare le condizioni di Jasmine Paolini, afflitta dai crampi nel match vinto contro Angelique Kerber.

Sempre a Sydney, per il Gruppo B, scenderanno in campo Grecia e Canada. La formazione ellenica guidata da Stefanos Tsitsipas punta alla vittoria, da capire se la formazione canadese potrà contare sul suo n.1, Felix Auger-Aliassime, con problemi al ginocchio. Una giornata che prevede già la disputa dei primi due quarti di finale a Perth.

Di seguito il programma completo della sesta giornata di United Cup 2024. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, SkyGo, il sito di SuperTennis e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match tra Italia e Francia.

CALENDARIO UNITED CUP 2024

Mercoledì 3 gennaio (orari italiani)

Ore 00.30 Italia vs Francia a Sydney (Gruppo D)

Lorenzo Sonego vs Adrian Mannarino

vs Adrian Mannarino Jasmine Paolini vs Caroline Garcia

vs Caroline Garcia Doppio misto da stabilire

Ore 03.00 Quarto di finale 1: vincente Gruppo A vs miglior seconda a Perth

Ore 07.30 Grecia vs Canada a Sydney (Gruppo B)

Stefanos Tsitsipas vs Felix Auger-Aliassime

Maria Sakkari vs Leylah Fernandez

Doppio misto da stabilire

Ore 10.00 Quarto di finale 2: vincente Gruppo C vs vincente Gruppo E a Perth

PROGRAMMA UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport (Italia vs Francia)

