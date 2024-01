Jannik Sinner rinuncia all’ATP di Marsiglia. Francesi stizziti: “Ci hai snobbato”

Jannik Sinner ha vinto ieri gli Australian Open 2024, il suo primo Slam della carriera. L’altoatesino ha comunicato all’organizzazione del torneo di Marsiglia di saltare l’appuntamento francese per prendersi un’ulteriore settimana di stacco fino a Vienna.

L’organizzazione del torneo marsigliese, l’Open 13 Provence, non ha preso bene questa decisione e ha scritto sui profili social ufficiali del torneo: “Jannik Sinner snobba l’Open 13 Provence 2024. Siamo in trattative con Zverev e avremo risposte in giornata“. Post che è stato tolto circa 25 minuti dopo la pubblicazione.

Un annuncio comunicativamente decisamente rivedibile, poiché sappiamo come coloro che vincono tornei del Grande Slam tendono a prendersi delle settimane libere successivamente per riposarsi, tornare ad allenarsi e gestire il clamore del successo. Appare quindi ingiustificabile e scomposta la reazione da parte dell’organizzazione, poiché non c’è niente di discordante rispetto a tanti altri precedenti rispetto alla decisione presa dall’altoatesino.

Foto: Lapresse