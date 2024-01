Golf: terzetto in testa a metà Sony Open 2024. Yuan, Eckroat e An comandano

Si è chiuso nella notte italiana il secondo giro al Sony Open 2024, di scena nelle Hawaii come da tradizione. Sono in tre a potersi fregiare del comando della classifica. Si tratta del cinese Carl Yuan, dell’americano Austin Eckroat e del sudcoreano Byeong Hun An (tornato di recente da una breve sospensione per positività all’antidoping). Per tutti lo score è di -9, anche se An nella giornata fa -6, Yuan -5 ed Eckroat -4.

Quarta posizione a -8 per un gruppo molto nutrito, che comprende il leader di ieri, l’australiano Cam Davis. Dei non USA, con lui ci sono il tedesco Stephan Jaeger e il francese Matthieu Pavon. Completano il quadro Kurt Kitayama, Ben Griffin (-8 per loro), Stewart Cink, Keith Mitchell, Taylor Montgomery, Chris Kirk e Grayson Murray.

Tante le emozioni della giornata, e c’è a un certo punto anche spazio per dell’ilarità, perché vari internauti segnalano come lo scoreboard del PGA Tour dia a Troy Meritt (20° a -6) una buca in uno. Sarebbe anche credibile, se non fosse su un par 5 (ha poi realizzato un birdie).

Tra i tagliati, si segnalano due nomi importanti: quelli di Matt Fitzpatrick e Will Zalatoris. L’inglese e l’USA, dunque, subiscono un piccolo colpo in questo inizio d’annata che culminerà, ad aprile, con il Masters.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Golf su OA Sport...