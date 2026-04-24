Golf, Smalley/Springer al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il primo round

I golfisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gara. Concluso infatti il primo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 9.5 milioni di dollari), evento nato nel 1938 e divenuto nel 2017 un torneo a coppie. Si gioca infatti in team, con il primo ed il terzo round disputato con la formula del fourball, e le tornate pari con la formula dell’alternate. Al termine del primo giro guidano la classifica Alex Smalley ed Hayden Springer.

Il duo americano comanda la leaderboard con lo score di -14 (58 colpi) e vanta una lunghezza di margine sui connazionali Eckroat/Thompson. Terza posizione con il punteggio di -12 per Cole/Lebioda, Dunlap/Sergent e Stevens/Bauchou. Classifica cortissima con 73 delle 74 coppie partecipanti raccolte dal -4 della 73esima posizione al -14 dei battistrada. Score bassissimi dovuti alla possibilità di forzare avendo a disposizione due chance per team.

Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Louisiana, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten in sesta posizione con -11 Brennan/Keefer, Crowe/Martin, Horschel/Hoge, Jaeger/Suber, Kang/Ghim, McCarty/Meissner ed infine gli svedesi Nyholm/Svensson. Soltanto 42° posto con il punteggio di -7 per i campioni in carica Ben Griffin ed Andrew Novak, ancora però totalmente in gara per un risultato di prestigio.

Nel pomeriggio italiano spazio al secondo round che si giocherà seguendo la formula dell’alternate ball che scremerà le maglie della classifica. Una sola palla per buca, con i giocatori che si alterneranno fino alla chiusura della stessa. Meno possibilità di rischi e birdie che diminuiranno sensibilmente rispetto al fourball.