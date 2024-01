Golf: DP World Tour 2024, si riparte. Francesco Molinari e Guido Migliozzi al Dubai Invitational

Ripartenza ufficiale per il DP World Tour 2024 dopo il prologo delle sei competizioni di fine 2023. Si ricomincia da un nuovo evento, il Dubai Invitational, che si disputa (anche) sotto forma di Pro-Am e che avrà cadenza biennale a partire proprio da quest’anno. Nei primi tre giri la questione Pro-Am sarà totale, nel senso che saranno coinvolti anche gli amateur, mentre il quarto ed ultimo sarà riservato ai soli professionisti.

Saranno due gli italiani al via di questo particolare torneo, e cioè Francesco Molinari e Guido Migliozzi. Per Chicco una specie di nuova vita, ora che ha ripreso la strada dell’Europa in maniera chiara e decisa, per il vicentino l’occasione di mettersi alle spalle un 2023 non esattamente andato secondo le previsioni. Al Dubai Creek Resort ricominciano rispettivamente dal 256° e dal 236° posto della classifica mondiale.

Non pochi i nomi di spicco: da Rory McIlroy a Tommy Fleetwood passando per i due Hojgaard, c’è anche un altro grande nome del momento, il polacco Adrian Meronk. Diversi anche gli echi del passato, a partire da quello portato dal danese Thorbjorn Olesen, mentre comincia da qui anche l’osservazione attenta di Luke Donald per il suo secondo mandato di fila da capitano europeo di Ryder Cup. Una riconferma più che meritata.

La copertura televisiva sarà come di consueto messa in atto da Sky Sport Golf, che dal canale 206 porterà nelle case degli abbonati l’evento dalle 8:30 alle 13:30 di ogni giorno, dal giovedì alla domenica.

Foto: LaPresse

