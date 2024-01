Gangwon 2024, l’Italia si tinge d’oro nella staffetta mista di biathlon!

È Italia spettacolo nella staffetta mista 4×6 km valida per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 in corso di svolgimento a Gangwon. Sulle nevi sudcoreane, il quartetto azzurro composto da Nayeli Mariotti Cavagnet (0+1), Carlotta Gautero (0+2), Hannes Bacher (3+6) e Michel Deval (0+2) disputa una gara magnifica e vince un’incredibile medaglia d’oro. Per l’Italia questo è il secondo trionfo nel biathlon in due giorni, dopo il bellissimo successo di ieri di Gautero nella sprint femminile.

1:15:12.4 il tempo finale del Bel Paese, che ha preceduto di addirittura 1’13” la Francia (argento) di Alice Dusserre (0+2), Louise Roguet (1+5), Flavio Guy (1+5) e Antonin Guy (0+1) e di ben 3’11” la Repubblica Ceca (bronzo) di Heda Mikolasova (0+3), Ilona Plechachova (0+1), Jakub Neuhauser (2+6) e Lukas Kulhanek (3+6).

Quarta a 3’37 dalla vetta la Norvegia (5+13) di Sara Tronrud, Julie Kvelvane, Sigurd Lehn e Tov Toeysland, mentre ha chiuso al quinto posto a 4’58” la Germania (3+14) di Marie Keudel, Hanna Beck, Lukas Tannheimer e Bjoern Hederich. A seguire il Canada, sesto a 6’43” (4+19) dall’Italia, l’Austria, settima a 7’13” (3+16), la Svezia, ottava a 7’40” (4+16), l’Ucraina, nona a 8’11” (5+15), e la Polonia, decima a 8’35” (6+15).

Quella odierna era l’ultima prova del biathlon in questi Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024. Facendo un resoconto finale, questa rassegna si chiude dunque con tre medaglie per l’Italia, con 2 ori e un bronzo (di Mariotti Cavagnet nell’individuale di 10 km) in sei gare.

Foto: Federico Angiolini