Gangwon 2024, Carlotta Gautero conquista l’oro nella sprint femminile! Sesto Deval

Grandissima impresa di Carlotta Gautero nella sprint femminile di 6 km valida per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 in corso di svolgimento a Gangwon. Sulle nevi coreane, l’italiana mette in mostra tutte le sue qualità e conquista una grande medaglia d’oro. Tra i maschi trionfa invece il francese Antonin Guy.

Davvero grande la prova odierna di Gautero. L’azzurra classe 2006 ha commesso solo un errore al poligono (nella sessione a terra) e, grazie anche a un ottimo passo sugli sci, è riuscita a chiudere davanti a tutte con il tempo di 19:40.2. Seconda la slovena Ela Sever a 35”1 (2+1), mentre ha chiuso al terzo posto a 1’13” (0+1) l’ucraina Polina Putsko.

In casa Italia vanno segnalate anche le buone prove di Nayeli Mariotti Cavagnet e Matilde Giordano, con le due che concludono la gara rispettivamente al nono posto a 1’36” (3+1) da Gautero e in 15ma posizione a 2’08” (2+3). 32ma invece Eva Hutter a 3’22” (2+2).

Nella sprint maschile di 7,5 km l’oro è andato al francese Antonin Guy. Il transalpino ha unito una prova solida al poligono, dove ha mancato solo un bersaglio (in piedi), a un ottimo ritmo sugli sci, e la conseguenza è stato il 20:57.7 che gli ha permesso di trionfare davanti al norvegese Tov Roeysland, secondo a 31”8 (0+1), e all’altro francese Flavio Guy, terzo a 57”5 (3+1).

Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Michel Deval, sesto a 1’13” con una prova da zero errori al poligono. 14° invece Hannes Bacher a 2’03” (3+3), mentre ha terminato la gara in 46ma posizione a 3’33” (3+2) Manuel Contoz.

Foto: Federico Angiolini