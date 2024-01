Ciclismo su pista, Martina Fidanza bronzo nello scratch agli Europei

Ci aveva abituati davvero bene, con un oro continentale e due ori mondiali, quindi un bronzo quasi non sorprende più. Ma al termine di una giornata così agli Europei di ciclismo su pista non si può non esaltare una super Martina Fidanza.

Dopo aver trionfato nell’inseguimento a squadre, infatti, la velocista azzurra si esalta anche nello scratch e coglie la medaglia di bronzo in quella che da sempre è la sua specialità.

Rimasta leggermente chiusa nelle ultime centinaia di metri, l’atleta tricolore è riuscita in ogni caso a destreggiarsi al meglio nello sprint per cogliere la top-3. Successo per la francese Clara Copponi, capace di battere nel testa a testa nel velodromo di Apeldoorn la belga Lani Wittevrongel.

Foto: Lapresse

