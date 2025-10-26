Ciclismo su pista, Mondiali 2025: Martina Fidanza chiude sesta nel chilometro da fermo

Italia protagonista tra madison (medaglia di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini) e inseguimento individuale (quarta Federica Venturelli) in questa penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista. Andiamo a scoprire i risultati delle altre gare odierne a Santiago.

Nell’omnium maschile è stato protagonista il giovane Juan David Sierra. L’azzurro ha faticato nell’eliminazione ma poi si è ben difeso nella corsa a punti, andando spesso all’attacco e conquistando anche un giro. Dodicesima piazza alla fine. A vincere è stato lo spagnolo Albert Torres Barcelo in una gara veramente decisa per questione di pochissimi punti: secondo Lindsay de Vylder (Belgio), terzo il giapponese Kazushige Kuboki.

Cambio di scenario per Martina Fidanza che si è lanciata, dopo l’oro con il quartetto, nella velocità: l’azzurra ha chiuso al sesto posto con il tempo di 1:05.573 il chilometro da fermo (alla prima edizione iridata della storia al femminile). Dominatrice la neerlandese Hetty van de Wouw, oro con il tempo di 1:03.121 a 57.033 km/h di media, argento per la russa Burlakova, bronzo per la neozelandese Andrews, lontane però oltre un secondo dalla trionfatrice.

Si è spinto fino alle semifinali il torneo della sprint maschile. Eliminato nel pomeriggio l’unico italiano in gara, Stefano Moro, che ha chiuso le qualificazioni al ventottesimo ed ultimo posto disponibile per avanzare. Sedicesimo di finale impossibile dove l’azzurro è stato battuto nettamente dal neerlandese Hoogland.