Chi affronteranno Cobolli e Zeppieri nel tabellone principale degli Australian Open: avversari complicati per entrambi

Saranno quindi sette gli italiani nel tabellone principale degli Australian Open 2024. A Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e a Matteo Berrettini, si sono aggiunti Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri, usciti vittoriosi dal percorso delle qualificazioni. Per Cobolli una soddisfazione particolare, visto che per questioni di classifica aveva sfiorato l’accesso diretto al main draw.

Bravo il tennista romano a rimboccarsi le maniche e ad affrontare con il piglio giusto i tre match delle tabellone cadetto. Il sorteggio però non gli ha sorriso a livello di incroci per quanto concerne l’avventura dalla porta principale. L’azzurro dovrà affrontare il top-20 (testa di serie n.18) Nicolas Jarry. Un match molto complicato per Flavio, viste le qualità del cileno. Si parla del classico Big Server, molto temibile sui campi rapidi australiani. Tra i due c’è anche un precedente, che risale al torneo di Gstaad del 2022, sulla terra rossa svizzera, quando vinse Jarry per 7-6 (5) 7-5.

Non è andata meglio a Zeppieri che se la vedrà contro il serbo Dusan Lajovic. Un tennista rognoso, che sa eseguire splendidamente il rovescio a una mano e, nelle giornate di vena, è in grado di sciorinare un tennis bello ed efficace. Il giocatore tricolore dovrà far leva sulle rotazioni mancine per costringere Lajovic a recuperi affannosi, specie dal lato del dritto dove ha più problemi. Non c’è uno storico tra i due e quindi in campo si dovranno fare le valutazioni in corso d’opera.

Di seguito l’elenco di tutti gli incroci dei qualificati nel tabellone principale maschile:

TUTTI GLI INCROCI DEI QUALIFICATI NEL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2024

[Q] Prizmic vs. [1] Djokovic

[Q] Sweeny vs. [22] Cerundolo

[Q] De Jong vs. Cachín

[LL] Mochizuki vs. Machac

[Q] Kovacevic vs. Tabilo

[Q] Cobolli vs. [18] Jarry

[Q] Kopriva vs. [29] Korda

[Q] Harris vs. Halys

[Q] Goffin vs. [21] Humbert

[Q] Mensik vs. Shapovalov

[Q] Jasika vs. [9] Hurkacz

[Q] Grenier vs. Muller

[Q] Atmane vs. [3] Medvedev

[Q] Klein vs. Kwon

[Q] Zeppieiri vs. Lajovic

[Q] Valkusz vs. Purcell

[Q] Nagal vs. [31] Bublik

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...