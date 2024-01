Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms 2024: Michael Hellweger 12° nella sprint tl vinta da Johannes Hoesflot Klaebo

La tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, proseguita oggi a Goms, in Svizzera, con la sprint in tecnica libera, vede il successo del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo davanti al transalpino Lucas Chanavat, secondo, ed all’altro norvegese Haavard Solaas Taugboel, terzo. Esce di scena in semifinale Michael Hellweger, 12°, mentre vanno fuori nei quarti gli altri italiani in gara, con Federico Pellegrino 15°, Riccardo Bernardi 16° e Simone Mocellini 30°.

La finale vede il successo del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che taglia il traguardo in 2’36″42, battendo in volata il transalpino Lucas Chanavat, bruciato all’arrivo per appena 0″08, e l’altro norvegese Haavard Solaas Taugboel, terzo a 0″73, il quale soffia il podio al padrone di casa elvetico Valerio Grond, quarto a 1″28. Quinto l’altro norvegese Erik Valnes a 6″98, sesto l’altro francese Richard Jouve a 17″11.

Nelle semifinali arriva l’eliminazione di Michael Hellweger, sesto nella prima serie e 12° assoluto, mentre avanzano 5 dei migliori 7 delle qualificazioni del mattino, ovvero il transalpino Lucas Chanavat (1), i norvegesi Johannes Hoesflot Klaebo (2), Haavard Solaas Taugboel (4) ed Erik Valnes (7), e l’elvetico Valerio Grond (6), ai quali si aggiunge l’altro francese Richard Jouve (14).

Nei quarti di finale passa il turno come secondo ed ultimo ripescato Michael Hellweger, quarto nella quarta serie col pettorale 22, mentre vengono eliminati gli altri tre azzurri ad aver superato le qualificazioni: Federico Pellegrino, 24° al mattino, si classifica terzo nella seconda batteria e conclude al 15° posto complessivo, mentre Riccardo Bernardi, col pettorale 28, è terzo nella prima serie e chiude in 16ma posizione, infine Simone Mocellini, 29° in qualificazione, è sesto ed ultimo nella quinta batteria e chiude 30° assoluto.

