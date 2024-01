Calendario biathlon oggi: orario sprint Oberhof 2024, programma, tv, streaming, pettorali di partenza

Si aprirà oggi a Oberhof con le due sprint la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi tedesche la giornata inizierà alle ore 11:20 con la prova maschile di 10 km (questa gara era originariamente in programma per giovedì, ma poi è stata spostata a oggi per via del maltempo) e si concluderà poi con la prova femminile di 7,5 km, che inizierà alle ore 14:25.

In campo maschile saranno cinque gli italiani al via. Le punte azzurre saranno i due 23enni Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, che si presenteranno allo start rispettivamente alle ore 11:22:00 (con il pettorale n.4) e 11:28:00 (con il 16), ma c’è grande attesa anche per Lukas Hofer, al via alle ore 11:38:00 con il 36.

Partiranno invece più tardi gli altri due nostri portacolori: alle 11:50:00 sarà il turno di Elia Zeni (60), mentre alle 12:08:00 toccherà a Patrick Braunhofer (96) lasciare i blocchi di partenza. Da segnalare che in questa gara i favoriti saranno i fratelli Boe (Johannes e Tarjei), gli altri norvegesi Sturla Holm Laegreid e Johannes Dale-Skjevdal e i tedeschi Philipp Nawrath e Benedikt Doll.

Nella prova femminile si presenteranno al via sei atlete azzurre. Non ci sarà purtroppo Dorothea Wierer, assente per un acciacco fisico, ma sarà della partita Lisa Vittozzi, che partirà alle ore 14:37:00 con il pettorale numero 24 e andrà sicuramente a caccia della vittoria per avanzare in classifica generale (attualmente la classe 1995 è quarta a -9 dalla svedese Elvira Oeberg, a -31 dalla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold e a -41 dalla francese Justine Braisaz-Bouchet).

Prima della sappadina cominceranno la loro gara Rebecca Passler, prima al via alle 14:25:30, e Samuela Comola, terza allo start alle 14:26:30, mentre le altre azzurre partiranno più tardi: alle 14:43:00 sarà il turno di Beatrice Trabucchi (con il 37), alle 14:55:00 toccherà a Hannah Auchentaller (60) e, infine, alle 15:07:30 sarà il momento di Michela Carrara (85).

Le sprint di Oberhof si potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD e in diretta streaming su Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di tutte e due le prove.

CALENDARIO SPRINT OBERHOF

Venerdì 5 gennaio

Ore 11.20: sprint 10 km maschile a Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 14.25: sprint 7,5 km femminile a Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA SPRINT OBERHOF: DOVE VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST SPRINT MASCHILE OBERHOF

1 CLAUDE Florent BEL 1991 11:20:30 1

2 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:21:00

3 BADACZ Konrad POL 2003 11:21:30

4 BIONAZ Didier ITA 2000 11:22:00

5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:22:30

6 DUDCHENKO Anton UKR 1996 11:23:00

7 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:23:30

8 MARECEK Jonas CZE 2001 11:24:00

9 STALDER Sebastian SUI 1998 11:24:30

10 EDER Simon AUT 1983 11:25:00

11 y BOE Johannes Thingnes NOR 1993 11:25:30

12 COLTEA George ROU 2000 11:26:00

13 LEITNER Felix AUT 1996 11:26:30

14 DOLL Benedikt GER 1990 11:27:00

15 INVENIUS Otto FIN 2000 11:27:30

16 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 11:28:00

17 HARTWEG Niklas SUI 2000 11:28:30

18 KRCMAR Michal CZE 1991 11:29:00

19 FAK Jakov SLO 1987 11:29:30

20 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:30:00

21 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 11:30:30

22 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:31:00

23 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 11:31:30

24 NELIN Jesper SWE 1992 11:32:00

25 LAPSHIN Timofei KOR 1988 11:32:30

26 r BOE Tarjei NOR 1988 11:33:00

27 HORN Philipp GER 1994 11:33:30

28 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 11:34:00

29 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:34:30

30 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 11:35:00

31 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 11:35:30

32 NAWRATH Philipp GER 1993 11:36:00

33 DOHERTY Sean USA 1995 11:36:30

34 PERROT Eric FRA 2001 11:37:00

35 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:37:30 2

36 HOFER Lukas ITA 1989 11:38:00

37 BURKHALTER Joscha SUI 1996 11:38:30

38 STRELOW Justus GER 1996 11:39:00

39 BOTN Johan-Olav NOR 1999 11:39:30

40 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 11:40:00

41 SEPPALA Tero FIN 1996 11:40:30

42 KOMATZ David AUT 1991 11:41:00

43 LANGER Thierry BEL 1991 11:41:30

44 BIRKENTALS Renars LAT 2001 11:42:00

45 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 11:42:30

46 NYKVIST Emil SWE 1997 11:43:00

47 JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:43:30

48 MANDZYN Vitalii UKR 2003 11:44:00

49 PLANKO Lovro SLO 2001 11:44:30

50 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 11:45:00

51 REES Roman GER 1993 11:45:30

52 GERMAIN Maxime USA 2001 11:46:00

53 KUEHN Johannes GER 1991 11:46:30

54 BUTA George ROU 1993 11:47:00

55 SKLENARIK Tomas SVK 1999 11:47:30 3

56 VIDMAR Anton SLO 2000 11:48:00

57 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 11:48:30

58 BROWN Jake USA 1992 11:49:00

59 USOV Mihail MDA 1996 11:49:30

60 ZENI Elia ITA 2001 11:50:00

61 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 11:50:30

62 MACKELS Marek BEL 1999 11:51:00

63 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 11:51:30

64 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 11:52:00

65 ZAHKNA Rene EST 1994 11:52:30

66 ZAWOL Marcin POL 2002 11:53:00

67 CHOI Dujin KOR 1995 11:53:30

68 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 11:54:00

69 FOMIN Maksim LTU 2000 11:54:30

70 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 11:55:00

71 RANTA Jaakko FIN 1997 11:55:30

72 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 11:56:00

73 GUNKA Jan POL 2002 11:56:30

74 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 11:57:00

75 SIIMER Kristo EST 1999 11:57:30

76 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:58:00

77 PRYMA Artem UKR 1987 11:58:30

78 FINELLO Jeremy SUI 1992 11:59:00

79 SINAPOV Anton BUL 1993 11:59:30

80 HORNIG Vitezslav CZE 1999 12:00:00

81 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 12:00:30

82 FEMLING Peppe SWE 1992 12:01:00

83 USOV Andrei MDA 1994 12:01:30 4

84 MUSTONEN Joni FIN 1994 12:02:00

85 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 12:02:30

86 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 12:03:00

87 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:03:30

88 BRANDT Viktor SWE 1999 12:04:00

89 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 12:04:30

90 MIKYSKA Tomas CZE 2000 12:05:00

91 TODEV Blagoy BUL 2001 12:05:30

92 FLORE Raul ROU 1997 12:06:00

93 UDAM Mehis EST 2004 12:06:30

94 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 12:07:00

95 WRIGHT Campbell USA 2002 12:07:30

96 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 12:08:00

97 RAENKEL Raido EST 1990 12:08:30

98 BOVISI Sandro SUI 1997 12:09:00

99 DOVZAN Miha SLO 1994 12:09:30

100 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 12:10:00

STARTLIST SPRINT FEMMINILE OBERHOF

1 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:25:30 1

2 SIMON Julia FRA 1996 14:26:00

3 COMOLA Samuela ITA 1998 14:26:30

4 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 14:27:00

5 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:27:30

6 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:28:00

7 LIE Lotte BEL 1995 14:28:30

8 OEBERG Hanna SWE 1995 14:29:00

9 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:29:30

10 IRWIN Deedra USA 1992 14:30:00

11 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:30:30

12 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:31:00

13 PREUSS Franziska GER 1994 14:31:30

14 STEINER Tamara AUT 1997 14:32:00

15 PETRENKO Iryna UKR 1992 14:32:30

16 VOIGT Vanessa GER 1997 14:33:00

17 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:33:30

18 PERSSON Linn SWE 1994 14:34:00

19 GANDLER Anna AUT 2001 14:34:30

20 y BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:35:00

21 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:35:30

22 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:36:00

23 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:36:30

24 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:37:00

25 MAKA Anna POL 1992 14:37:30

26 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:38:00

27 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:38:30

28 STREMOUS Alina MDA 1995 14:39:00

29 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:39:30

30 r TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:40:00

31 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:40:30

32 BRORSSON Mona SWE 1990 14:41:00 2

33 BASERGA Amy SUI 2000 14:41:30

34 SKOGAN Marit Ishol NOR 1998 14:42:00

35 KUELM Susan EST 1996 14:42:30

36 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:43:00

37 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 14:43:30

38 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:44:00

39 JAKIELA Joanna POL 1999 14:44:30

40 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:45:00

41 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:45:30

42 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:46:00

43 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:46:30

44 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:47:00

45 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:47:30

46 BULINA Sanita LAT 2001 14:48:00 3

47 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:48:30

48 REPINC Lena SLO 2003 14:49:00

49 ERMITS Regina EST 1996 14:49:30

50 REMENOVA Maria SVK 2000 14:50:00

51 ERDAL Karoline NOR 1997 14:50:30

52 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:51:00

53 GASPARIN Aita SUI 1994 14:51:30

54 YEGOROVA Polina KAZ 2001 14:52:00

55 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:52:30

56 MEZDREA Andreea ROU 2001 14:53:00

57 JUPPE Anna AUT 1999 14:53:30

58 MORTON Darcie AUS 1999 14:54:00

59 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:54:30

60 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:55:00

61 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:55:30

62 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:56:00

63 KOZICA Anika CRO 1997 14:56:30

64 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:57:00

65 GARSO Jackie USA 1999 14:57:30

66 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:58:00

67 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 14:58:30

68 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:59:00

69 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:59:30

70 GHILENKO Alla MDA 1992 15:00:00

71 SATO Aoi JPN 1997 15:00:30

72 ANDERSSON Sara SWE 2003 15:01:00

73 KO Eunjung KOR 1996 15:01:30

74 GROTIAN Selina GER 2004 15:02:00

75 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 15:02:30

76 ZDOUC Dunja AUT 1994 15:03:00 4

77 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:03:30

78 KEBINGER Hanna GER 1997 15:04:00

79 GEMBICKA Daria POL 2001 15:04:30

80 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:05:00

81 MAKAROVA Aliona MDA 1994 15:05:30

82 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 15:06:00

83 LEVINS Chloe USA 1998 15:06:30

84 BULINA Sandra LAT 2001 15:07:00

85 CARRARA Michela ITA 1997 15:07:30

86 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 15:08:00

87 MICHELON Oceane FRA 2002 15:08:30

88 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:09:00

89 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 1999 15:09:30

90 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:10:00

91 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:10:30

92 VIROLAINEN Daria FIN 1989 15:11:00

93 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:11:30

94 MEIER Lea SUI 2001 15:12:00

95 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:12:30

96 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:13:00

97 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 15:13:30

98 FUKUDA Hikaru JPN 1999 15:14:00

