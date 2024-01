Boxe: Artur Beterbiev resta imbattuto e si tiene le cinture mondiali WBC, WBO e IBF dei mediomassimi. Smith sconfitto

Artur Beterbiev si conferma Campione del Mondo dei pesi mediomassimi per le sigle WBC, WBO e IBF. Nella notte, al Centre Videotron di Quebec City, in Canada, il russo, che da un paio d’anni ha acquisito la cittadinanza canadese, sconfigge l’inglese Callun Smith, finito al tappeto due volte nella settima ripresa, e resta in vetta all’età di 38 anni con un record di 20-0.

Beterbiev è molto determinato fin dall’inizio, aprendo il primo round con una lunga scarica di colpi che mettono in difficoltà Smith. L’inglese non riesce a trovare mai realmente la misura, e già nella quarta ripresa lo sfidante è alle corde, fatto sostanzialmente inusuale visto che non ha mai perso per KO in carriera.

Non c’è quasi nulla che Smith possa fare contro il jab di Beterbiev: di fatto è una specie di one man show, e il russo chiude l’opera dopo sette round, atterrando il suo avversario come mai nessuno era riuscito a fare prima d’ora. Lo fa non una, ma due volte, e a quel punto l’angolo dell’inglese è lesto a evitare guai peggiori.

Un successo, questo, che è però condizionato dall’ombra di qualcosa che è emerso proprio nei due giorni precedenti il combattimento. Beterbiev, infatti, è stato trovato con valori anomali di HGH (ormone della crescita) e testosterone più elevati della norma tramite un test della VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) del 6 dicembre. Quelli successivi (15 e 21 dicembre nonché 3 gennaio) hanno però mostrato la natura negativa dei risultati ottenuti in queste fattispecie, ed è per questo che nulla è stato contestato al russo.

Foto: IPA Sport

