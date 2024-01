Boxe, Guido Vianello torna a combattere: Gladiator al mitico Madison Square Garden

Guido Vianello affronterà Moses Johnson il prossimo 16 febbraio al Madison Square Garden di New York. Il pugile italiano calcherà il ring di uno dei grandi templi della boxe internazionale, tornando a indossare i guantoni dopo il successo ottenuto lo scorso 14 ottobre contro Curtis Harper al Fort Bend Epicenter di Rosenberg. Il nostro peso massimo, che vanta un record di 11 vittorie (9 prima del limite), 1 sconfitta per ko e 1 pareggio, cercherà un nuovo successo per proseguire la propria scalata nella categoria regina e meritarsi l’occasione di combattere per una cintura quantomeno di seconda fascia.

Il 29enne romano, rinominato The Gladiator, incrocerà un avversario decisamente rognoso (11-1-2), la cui unica sconfitta risale allo scorso giugno contro Walter Burns (ko in una ripresa). Il confronto farà da contorno al Mondiale WBC dei pesi superpiuma tra O’Shaquie Foster e Abraham Nova. Quel weekend sarà decisamente caldo per la boxe, visto che il 17 febbraio andrà in scena il match più atteso degli ultimi decenni: Oleksandr Usyk e Tyson Fury daranno vita al confronto valido per il Mondiale unificato dei pesi massimi.

