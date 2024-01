Biathlon, Lisa Vittozzi: “Contenta della mia prestazione sugli sci, fatico ad adattarmi al poligono di Anterselva”

Lisa Vittozzi spreca una buona occasione ma limita i danni, anche grazie ai passaggi a vuoto di chi la precede in classifica generale, raccogliendo un discreto 16° posto nella short individual 12.5 km di Anterselva valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La sappadina, abbastanza competitiva nel fondo, paga i tre errori complessivi al poligono (17/20) causati in parte da condizioni di vento molto complicate.

“Sono contenta della mia prestazione sugli sci, purtroppo ho fatto un po’ di fatica al tiro ma sono riuscita a gestire bene le mie difficoltà. Faccio spesso fatica ad adattarmi al poligono di Anterselva, ma mi piace guardare agli aspetti positivi della giornata e concentrarmi sulle prossime gare“, ha raccontato l’azzurra ai microfoni della FISI dopo la competizione odierna.

Vittozzi resta comunque al terzo posto nella generale di Coppa del Mondo a -64 dal pettorale giallo Ingrid Landmark Tandrevold (oggi 12ma con tre errori) e a -26 dalla francese Justine Braisaz-Bouchet (oggi fuori dalle 40 con 6 bersagli mancati). In casa Italia il miglior risultato di giornata è il 14° posto della rientrante padrona di casa Dorothea Wierer, ma sono andate a punti anche altre due azzurre.

Così Rebecca Passler, 26ma con tre errori (ed il miglior range time in assoluto): “Sono contenta di aver gareggiato senza dolore. Nell’ultimo giro ho fatto un po’ di fatica, forse sono stata un po’ troppo rapida nel tiro in piedi. Correre in casa è sempre fantastico, c’era un tifo davvero meraviglioso“. Tanti errori ma splendido quinto tempo nel fondo per Michela Carrara, alla fine 30ma: “Non è un brutto risultato ma speravo in qualcosa di meglio vista la mia condizione sugli sci. Cinque errori sono tanti in una prova individuale“.

Grande delusione per Samuela Comola, 68ma: “Cinque errori sono troppi e mi hanno condizionato anche sugli sci. Ora devo ritrovare la serenità per inseguire la giusta costanza di rendimento“. Debutto complicato nel massimo circuito per Sara Scattolo, 87ma collezionando 9 errori ma difendendosi bene sugli sci: “Ero agitata ed emozionata in questa prima esperienza in Coppa del Mondo ma mi sono divertita. Sono molto contenta di essere approdata nel massimo circuito, ma sono consapevole di avere ancora molto da lavorare. Però era fondamentale capire ed imparare cosa significa essere in Coppa del Mondo“.

