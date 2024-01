Basket, l’Olimpia Milano cade contro la Stella Rossa in Eurolega: 12ma sconfitta, 14 punti di Giordano Bortolani

L’Olimpia Milano non riesce a centrare il bis in Eurolega! Dopo la vittoria seppur sofferta di martedì sera contro l’Alba Berlino, infatti, i meneghini cedono alla Stella Rossa di Belgrado per 62-76 in una sfida sempre all’inseguimento per Melli e compagni nonostante una reazione nel terzo quarto. Dodicesima ko stagionale per i campioni d’Italia dopo ventuno turni fin qui disputati, con la zona che conta in classifica distante solo una vittoria.

Rokas Giedratis trascina i balcanici con ben 22 punti, insieme ai 14 di Joel Bolomboy – 9 punti per Milos Teodosic ed 8 per l’ex di turno Nemanja Nedovic. Per l’EA7 Emporio Armani 14 punti di un mai domo Giordano Bortolani e 12 di Alex Poythress.

Partita equilibrata nei primi minuti, con le due squadre che si ribattono colpo su colpo (6-6). Shabazz Napier scuote il Forum dall’arco (9-6), con l’ex di turno Nemanja Nedovic che mette la freccia per gli ospiti con quattro punti in fila (11-12). Flaccadori ed Hines riportano l’Olimpia avanti (15-14), ma la Stella Rossa non ci sta e piazza tre canestri pesanti consecutivi – due dei quali di Rokas Gierdraitis – per chiudere sul 15-23 la prima frazione con un break di 9-0.

Giordano Bortolani interrompe il digiuno offensivo dei meneghini in avvio di secondo quarto (17-23), ma gli ospiti non intendono alzare il piede dall’acceleratore: Dejan Davidovac spara la tripla del +11 su un assist da fuoriclasse di Milos Teodosic(17-28), con Freddie Gillespie che aggiorna il massimo vantaggio a +15 (17-32) a metà parziale. Devon Hall sblocca l’Olimpia dalla lunetta (19-32), ma Rokas Giedraitis è scatenato: 13 punti per il lituano e +18 serbo a meno di quattro minuti dalla seconda sirena. Giordano Bortolani prima e Stefano Tonut poi provano a scaldare il pubblico di casa (25-39), con Joel Bolomboy che tiene la Stella Rossa a +16 (29-45). Due liberi di Kyle Hines ed un piazzato ancora di Bolomboy valgono il 31-47 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’Olimpia Milano esce con tutt’altro piglio dagli spogliatoi: capitan Melli ed Alex Poythress suonano la carica con un break di 9-0 che riporta l’EA7 Emporio Armani a -7 (40-47). La Stella Rossa riprende subito le misure con Bolomboy e Mitrovic (40-52), con Poythress che batte un colpo (42-52). Le percentuali realizzative scendono man mano, ma la squadra balcanica riesce a conservare un margine di sicurezza grazie ai liberi di Bolomboy (42-54). Yago Dos Santos è perfetto dall’arco (42-57), ma Giordano Bortolani risponde subito con la stessa moneta (45-57). Johannes Voigtmann fa 2/2 dalla lunetta e mantiene l’Olimpia a -10 dopo 30’ di gioco (47-57).

Nel quarto conclusivo l’EA7 Emporio Armani continua a rimanere in scia agli avversari: Giordano Bortolani non sbaglia dall’arco (50-59 e 12 punti per il giovane playmaker), con Kyle Hines che appoggia per il -7 (52-59): time-out immediato di coach Sfairopoulos. I campioni d’Italia rosicchiano altri due punti con Shabazz Napier (54-59), ma Adam Hanga interrompe l’emorragia per la Stella Rossa (54-61). Piazzato di Diego Flaccadori per il -7 (56-63), con Milos Teodosic che riporta i serbi a +10 (56-66) quando si entra negli ultimi 5’ del match. Johannes Voigtmann riporta l’Olimpia sotto la doppia cifra di svantaggio (58-66), prontamente ristabilita da Adam Hanga (58-68): coach Ettore Messina ferma il gioco per un minuto di sospensione a -2’34” dalla sirena finale. Giordano Bortolani a cronometro fermo e Devon Hall dal pitturato accorciano per l’Olimpia (62-68), ma un 2+1 di Giedratis ed una bomba di Milos Teodosic spengono la possibile rimonta meneghina (62-74). Il canestro di Joel Bolomboy fissa il punteggio sul 62-76 con cui la Stella Rossa espugna il Forum ed infligge l’undicesima sconfitta stagionale all’Olimpia Milano in Eurolega!

IL TABELLINO DEL MATCH

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-STELLA ROSSA BELGRADO 62-76 (15-23, 16-24, 16-10, 15-19)

Olimpia Milano: Poythress 12, Bortolani 14, Tonut 5, Melli 5, Napier 6, Kamagate ne, Ricci, Flaccadori 4, Hall 6, Caruso ne, Hines 6, Voigtmann 4.

Stella Rossa: Teodosic 9, Hanga 7, Davidovac 3, Mitrovic 6, Lazic, Tobey, Bolomboy 14, Ilic, Nedovic 8, Giedratis 22, Gillespie 2, Dos Santos 5.

Credit: Ciamillo

