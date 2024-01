Basket femminile: Schio, che meraviglia! Il Famila batte il Fenerbahce, quarti vicinissimi in Eurolega

Non era la serata più facile del mondo, quella cui era atteso il Famila Schio al PalaRomare contro il Fenerbahce, reduce da nove vittorie a fronte di un’unica sconfitta. Eppure la squadra di Giorgios Dikaioulakos riesce nel miracolo: sconfiggere le detentrici del titolo europeo. 75-67 il finale, che rende il club veneto sempre più vicino all’obiettivo quarti di finale e lo rimette in corsa per la zona del secondo posto. 21 i punti di Arella Guirantes, 14 di Giorgia Sottana, 11 di Robyn Parks e 10 con 9 rimbalzi di Jasmine Keys. Dall’altra parte 18 per Emma Meesseman e 17 per Natasha Howard.

Il primo quarto si apre nel segno dell’equilibrio: da una parte colpiscono Anderson e Meesseman, dall’altra Guirantes (gioco da tre punti) e Bestagno (tripla). Schio riesce anche a procurarsi quattro punti di vantaggio a metà periodo (13-9), poi però arriva la fiammata del Fenerbahce. O meglio, è ciò che accade negli ultimi due minuti, dopo un lungo momento contrassegnato dall’unica realizzazione di McBride. Uzun segna e orchestra per le altre e dopo 10′ è 15-17.

Si riparte con quattro in fila di Sottana che riportano avanti il Famila, solo che arriva Howard a mostrare tutte le qualità già viste, pochi anni fa, a Venezia: 19-25 praticamente tutto suo. Bestagno e Guirantes riavvicinano, Onar ne mette cinque consecutivi (23-30), ma al 23-32 di Meesseman le scledensi reagiscono bene con la tripla di Keys e con una buona difesa. All’intervallo il punteggio è così di 26-32.

Al rientro sul parquet le cose vanno tutto sommato come poco prima, e cioè con le solite 4 lunghezze di vantaggio che, bene o male, restano in mano alle turche. Guirantes, però, riaccende Schio: è sorpasso sul 37-36. Si innesca così una lotta di notevoli proporzioni in questa fase, nella quale le padrone di casa riescono a spingere fino al +5 di Verona (44-39) a metà periodo. Parks e Sottana non concedono particolari sconti, ma è la tripla di Juhasz quasi sulla sirena a far esplodere il PalaRomare, anche se Anderson manda tutte ai 10′ finali sul 55-49.

Si riprende a giocare con Schio che tocca brillantemente la doppia cifra di vantaggio grazie alla tripla di Guirantes (e a Sottana che sa come distribuire contro la sua ex squadra). La difesa funziona eccome, Sottana colpisce di nuovo da tre, ma McBride e Anderson spignono parecchio per cercare di dare speranze alle ospiti. C’è anche il -2, ma la coppia Guirantes-Sottana riemerge ed è ancora più forte di tutto: i secondi finali vanno così a stabilire il grande colpo di mano casalingo. Finisce 75-67 e per il Famila è una splendida gioia in una notte da ricordare. E che, forse, è un altro, nuovo, bell’inizio.

BERETTA FAMILA SCHIO-FENERBAHCE ALAGOZ HOLDING ISTANBUL 75-67

SCHIO – Juhasz 3, Bestagno 7, Sottana 14, Sivka, Verona 6, Guirantes 21, Crippa, Chagas ne, Parks 11, Keys 10, Penna 3. All. Dikaioulakos

FENERBAHCE – Uzun 4, Howard 10, Gul ne, Onar 9, Meesseman 18, Anderson 17, Milic, Senyurek ne, McBride 9, Lekovic ne, Laksa. All. Garnier

